Приморские вузы качественно увеличили число бюджетных мест

По информации краевого министерства образования, почти 15 тысяч бюджетных мест предложат в 2021 году поступающим в вузы и колледжи Приморского края. Поступившие смогут освоить за счет государства программы высшего и среднего профессионального образования.

Так, по программам высшего образования абитуриентам предложат 7 635 бюджетных мест: 7 123 — по очной форме обучения, 485 — по заочной, 27 — по очно-заочной. Как подчеркнула начальник отдела профессионального образования и науки министерства Ольга Пермякова, наибольшее количество бюджетных мест выделено по направлениям: «Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта» — 744, «Информатика и вычислительная техника» — 586, «Клиническая медицина» — 498, «Экономика и управление» — 481, «Сельское, лесное и рыбное хозяйство» — 419, «Образование и педагогические науки» — 327. Что касается программ среднего профессионального образования, то для абитуриентов предусмотрено 7 315 бюджетных мест: 6 740 — по очной форме обучения, 560 — по заочной и 15 — по очно-заочной. При этом наибольшее количество бюджетных мест выделено по направлениям: «Сервис и туризм» — 1 120, «Техника и технологии наземного транспорта» — 1 115, «Машиностроение» — 490, «Экономика и управление» — 465, «Техника и технологии строительства» — 455, «Информатика и вычислительная техника» — 435. «Примечательно, что количество бюджетных мест для абитуриентов в учреждениях среднего и высшего профессионального образования в этом году значительно увеличили по сравнению с предыдущим. Так, в вузах за счет государства на этот раз смогут отучиться больше почти на 900 человек. Все выпускники получат востребованные и актуальные на современном рынке труда специальности», — прокомментировала Ольга Пермякова.

