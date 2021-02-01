Приморские вузы качественно увеличили число бюджетных мест

«Примечательно, что количество бюджетных мест для абитуриентов в учреждениях среднего и высшего профессионального образования в этом году значительно увеличили по сравнению с предыдущим. Так, в вузах за счет государства на этот раз смогут отучиться больше почти на 900 человек. Все выпускники получат востребованные и актуальные на современном рынке труда специальности», — прокомментировала Ольга Пермякова.