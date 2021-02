Успеть до холодов: Приморские дороги экстренно стараются очистить от наледи

125 единиц снегоуборочной техники АО «Примавтодор» вышли на краевые дороги для устранения гололеда. Ликвидация последствий циклона продолжается.

Как сообщили «Золотому Рогу» в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, 1 февраля дорожные службы продолжают борьбу с наледью. Температурный режим повысился, что позволяет счищать лед и обрабатывать дорогу реагентами. «Примерно с 3 февраля начнется сильное понижение температуры и усиление ветра. Это неблагоприятно скажется на эффективности реагентов, создаст дополнительные сложности для работы техники и рабочих. Поэтому 1–2 февраля организовали работы по очистке дорог с максимальной эффективностью. Реагентов жалеть не будем. Наледи, а это одна из главных проблем, необходимо убрать сейчас. Потом это делать будет проблематично», — отмечает генеральный директор АО «Примавтодор» Алексей Ширшов. Особое внимание уделяется перевалам, и отдаленным от основных трасс населенным пунктам, а также участкам, где идет строительство. Проезд обеспечен ко всем населенным пунктам. Помимо ликвидации последствий циклона дорожники очищают обочины, барьерные ограждения, меняют дорожные знаки, занимаются уборкой остановочных пунктов, ведут заготовку песко-соляной смеси. Горожан и гостей краевого центра просят не парковать автотранспорт вдоль дорог Photo: Правительство Приморского края Также, как сообщает администрация Владивостока, в краевом центре дорожные рабочие и сотрудники привлечённых коммерческих организаций продолжают расчищать тротуары, лестницы, подземные и надземные переходы от снега и наледи. Порядок наводят вручную и с использованием средств малой механизации. «Сегодня днём в расчистке пешеходных зон задействованы 224 человека, работы идут в разных районах, — рассказали в дорожной службе Владивостока „Содержание городских территорий“. — Работы вручную — это всегда очень тяжей процесс. Поэтому расчистить, к примеру, все тротуары на одной улице за день практически невозможно. Стараемся работать максимально быстро и качественно, чтобы сделать пешеходные зоны комфортными для горожан». Так, на улице Нерчинской сегодня днём расчищают лестницу, ведущую к Партизанскому проспекту. А с помощью спецтехники повторно наносят песко-соляную смесь на участки, где образуется наледь. Бригады также расчищают тротуары на Партизанском проспекте, проспекте 100-летия Владивостока (в районе Второй Речки), на Университетском проспекте, в посёлке Трудовое, на Ильичева, Толстого, Интернациональной, Алеутской, Семёновской и других улицах города. Помимо этого, днём на дорогах Владивостока продолжают работать тракторы, грейдеры, машины для распределения песко-соляной смеси и другая техника. Днём задействовано 136 машин. Расчистку дорог от снега продолжат и предстоящей ночью. Горожан и гостей краевого центра просят с пониманием относиться к временным неудобствам и не парковать автотранспорт вдоль дорог.

