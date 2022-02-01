Доступный Интернет: какие сайты откроются, даже если ты «на нуле»?

Интернет-портал «Госуслуги» и соцсеть «ВКонтакте» внесли в перечень социально значимых ресурсов по итогам заседания правительственной комиссии. Что это значит?

Теперь получить справку на «Госуслугах» или найти актуальные новости и послушать музыку в «ВКонтакте» можно даже при отрицательном балансе на счёте телефона или домашней интернет-сети. Доступ к ресурсам — часть реализации проекта «Доступный интернет», в рамках которого интернет-операторы делают бесплатными целый список социально значимых сайтов и сервисов. Таким образом, россияне первыми в мире получат бесплатный набор интернет-ресурсов, с которыми можно чувствовать себя комфортно в сети. Центр управления регионом Приморского края провёл социологические исследования и выяснил, насколько актуальны сайты из перечня «Доступного интернета» для жителей Приморья. Соцопрос показал, что приморцы активно пользуются «Госуслугами». Самыми популярными электронными госуслугами за прошедший год стали подача заявлений на зачисление ребенка в школу (3360 заявлений) и получение градостроительных документов (2535 заявлений). Одна из причин такой востребованности — широкий список услуг. Специалисты министерства цифрового развития и связи Приморья отмечают, что практически за любой социальной услугой можно обратиться через личный кабинет на сайте портала. В отличие от «Госуслуг», соцсеть «ВКонтакте» менее популярна среди жителей края. По данным социологического опроса Центра управления регионом, «ВК» находится лишь на четвертом месте среди любимых соцсетей (32%). Проект Павла Дурова уступает ресурсам Instagram (65%), «Одноклассники» (43%) и YouTube (40%).

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