Трое с лодками, не считая мотора

Около 600 человек не побоялись мороза и вышли на лёд Амурского залива, чтобы поймать ту самую рыбку, которая приведёт к победе.
С самого раннего утра субботы к водноспортивной станции ЦСКА во Владивостоке потянулась вереница с коловоротами и удочками — рыбаки спешили зарегистрироваться и получить личный номер для участия в соревнованиях. Пытать удачу хотели все: и семьи, и влюбленные пары, и дети, и рыбачки-одиночницы, а также команды из нескольких рыбаков.
Как рассказал один из организаторов «Народной рыбалки», президент федерации рыболовного спорта Приморского края Александр Ермолаев — это мероприятие стало традиционным для Приморья.
— «Народная рыбалка» — одно из самых любимых мероприятий приморцев. В этот раз в нём приняли участие около 600 человек — намного больше, чем в прошлом году. И это говорит о том, что люди скучают по таким большим, семейным мероприятиям на свежем воздухе, — отметил Ермолаев. — Основным партнёром соревнований на протяжении многих лет выступает ООО «Порт «Вера». Это даже не партнёры, а настоящие наши друзья. Благодаря предоставленному им призовому фонду этот праздник и состоялся. И, что интересно, сотрудники порта также с удовольствием сегодня приняли участие в «Народной рыбалке».
Старт был дан ровно в 11 часов, и с этого момента рыбаки начали активно бурить лунки. Кстати, в месте проведения «Народной рыбалки» встречались косяки корюшки, зубатки, бычков и даже наваги. Поэтому шанс разжиться целой коллекцией «зимней» рыбы у всех был большой.
По словам президента федерации рыболовного спорта Приморского края, угадать, кто и сколько выловит рыбы, практически нереально. И это зависит от сил свыше, а также от мастерства участников.
— Кому как повезёт. Мы ничего не можем гарантировать. На всё воля Посейдона. И поэтому участники должны сами искать клёвое место и бороться за достойные призы. За них нужно посверлить лунки и помахать удочками, — сообщил в самом начале мероприятия Александр Ермолаев.
Призы на юбилейной «Народной рыбалке» — от главного партнёра мероприятия ООО «Порт «Вера» — действительно поражали своим размахом. Главный приз — надувная лодка с мотором Suzuki мощностью 15 л. с.
Чтобы успеть поймать как можно больше рыбы, участникам соревнований выделили три часа. Последний «трофей» можно было выудить из-подо льда до пуска сигнальной ракетницы.
Рыбакам разрешали менять место ловли в течение всего состязания, однако были правила, которые нельзя было нарушать: не подходить друг к другу без разрешения судей, не бурить лунку ближе, чем 5 метров от другого участника, а также ловить только одной удочкой из одной лунки.
После окончания основного процесса «Народной рыбалки», оргкомитет взвесил и пересчитал каждую пойманную рыбу. Ведь судьям, участникам и партнёрам нужно было знать имена трёх счастливчиков, которые смогут уйти с водноспортивной станции ЦСКА с подарками от ООО «Порт «Вера».
— Мы регулярно поддерживаем это мероприятие. И приятно, что в этом году «Народная рыбалка» стала межрегиональной и международной: кроме японской делегации в соревнованиях сегодня приняли участие рыбаки из Камчатского края и Амурской области. Надеемся, что в следующем году, когда все ограничения будут сняты, география участников будет расширена и их число перевалит за тысячу человек. Поэтому хочу ещё раз всех поздравить с сегодняшним таким праздником рыбной ловли. «Народную рыбалку» мы будем поддерживать и дальше, — отметил генеральный директор ООО «Порт «Вера» Евгений Диев.
Прежде чем объявить главных призёров «Народной рыбалки», оргкомитет и партнёры мероприятия наградили других участников за победы в различных номинациях. Генеральный спонсор «Народной рыбалки» поздравил победителей в номинации «Рыболовная семья» — чету Цветковых. Им вручили полезные подарки для рыбалки и дома.
— «Номинация «Рыболовная семья» — классическая и была введена в зачёт с самой первой «Народной рыбалки». Приятно, что призов и участников становится больше. Самое главное, что дети тоже принимают участие в мероприятии. Можно сказать, что они — это главное, ради чего и проводится «Народная рыбалка». Ведь хочется, чтобы как можно больше людей и семей приобщались к рыбной ловле и такому хорошему досугу на свежем воздухе, — добавил Евгений Диев.
По итогам всех подсчётов и взвешиваний с «Народной рыбалки» — 2022 вместе с лодками ушли Александр Привалов, занявший третье место, и серебряный призёр Сергей Крюков. А вот надувную лодку с мощным мотором получил Иван Колесник — теперь он сможет вдоволь насладиться рыбалкой в тёплое время года.