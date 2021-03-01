А таз и ныне там: Организовать баньку в Находке пока не получается

В ходе проверки выяснилось, что в свое время власти выделили субсидию для организации бытовых услуг населению, но средств оказалось недостаточно. Причем по данному факту прокуратура ранее вносила представление. Однако и после этого мер для устранения допущенных нарушений принято не было.
Прокуроры вынуждены были пойти в суд.
Так, прокурор Находки обратился в суд с иском к администрации Находкинского городского округа «о возложении обязанности создать на территории города условия для бытового обслуживания населения в части предоставления услуг бани», сообщили «Золотому Рогу» в пресс-службе ведомства.
Решением Находкинского городского суда требования прокурора удовлетворены в полном объеме. После вступления судебного акта в законную силу прокурор проконтролирует его исполнение.