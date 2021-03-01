А таз и ныне там: Организовать баньку в Находке пока не получается

В ходе проверки выяснилось, что в свое время власти выделили субсидию для организации бытовых услуг населению, но средств оказалось недостаточно. Причем по данному факту прокуратура ранее вносила представление. Однако и после этого мер для устранения допущенных нарушений принято не было.