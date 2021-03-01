На дорогах России появился новый знак

Постановлением правительства на территории Российской Федерации вводится новый дорожный знак — «Фотовидеофиксация». Постановление вступило в силу 1 марта 2021 года.
Новый дорожный знак, заменив уже существующий, сможет устанавливаться самостоятельно (до этого момента старый знак монтировался вместе с другими знаками или со светофорами). Прежний знак прекратит свое действие через полгода — с 1 сентября текущего года.
Как поясняется, знак 6.22 «Фотовидеофиксация» обозначает места для возможного применения стационарных или передвижных специальных технических средств с функцией фото- и видеосъемки, работающих в автоматическом режиме, а также видеозаписи с целью фиксации нарушений ПДД.
Кроме того, в населенном пункте знак должен устанавливаться вместе со знаками 5.23.1 и 5.23.2 и 5.25 («Начало населенного пункта»), а вне населенных пунктов — в 150-300 метрах от зоны контроля видеокамер, сообщает газета «Золотой Рог» со ссылкой РИА Новости.