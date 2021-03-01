Приморский край готовится к генеральной уборке

По словам главы региона, по мере потепления от снега освобождается мусор, который ранее был недоступен для уборки. Особенно это актуально для населенных пунктов, подвергшихся удару ледяного шторма в ноябре прошлого года — до сих пор под снегом остаются обледенелые ветки.