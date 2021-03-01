Приморский край готовится к генеральной уборке

По словам главы региона, по мере потепления от снега освобождается мусор, который ранее был недоступен для уборки. Особенно это актуально для населенных пунктов, подвергшихся удару ледяного шторма в ноябре прошлого года — до сих пор под снегом остаются обледенелые ветки.
Управляющие компании должны будут привести в порядок придомовые территории, а юридические лица и госорганизации — прилегающие общественные пространства, сообщает «Золотой Рог» со ссылкой на пресс-службу правительства края.
«Предлагаю провести всекраевой субботник 6 марта. Главы муниципальных образований должны обеспечить предприятия каждого микрорайона необходимой техникой, инструментами, пилами, пакетами для сбора мусора, организовать вывоз убранных веток на полигон», — подчеркнул губернатор.
Отмечается, что уборку мусора с прилегающих к домам территорий должны провести управляющие компании, а жилищной инспекции необходимо организовать работу и наказывать УК, которые не убирают территории.
«Весна вступила в свои права, давайте приводить наши города и поселки в надлежащий вид», — призвал Олег Кожемяко.