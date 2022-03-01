Это страшное слово «оптимизация»

Грядут сокращения
На днях Федерация профсоюзов Приморья сообщила, что в этом году филиалы «Примтеплоэнерго» в нескольких крупных городах края серьёзно сократят численность персонала. В Спасском филиале сокращение запланировано на 28 февраля — 85 сотрудников лишатся рабочих мест. В Арсеньевском филиале намерены сократить 105 человек, а ещё 112 перевести на сезонные работы. Например, услуги кочегаров будут нужны предприятию всего 7 месяцев в году. По сообщению Федерации профсоюзов, в основном сокращения коснутся «первичного» звена, непосредственно обслуживающего котельные: кочегаров, слесарей, машинистов. Как зарабатывать в течение остальных 5 месяцев и на что жить сезонным работникам — очевидно, забота самих «оптимизированных». Правда, руководство компании пытается сгладить ситуацию, заверяя, что в межотопительный период сезонные рабочие будут задействованы в ремонте и подготовке котельных и оборудования к следующей зиме.
Почему сокращают рабочих? В «Примтеплоэнерго» дают на этот счёт, казалось бы, логичные объяснения: теплоснабжение модернизируется, современные производственные технологии отменяют надобность в большом количестве обслуживающего персонала. Исполняющий обязанности гендиректора предприятия Владимир Малюшицкий привёл цифры: по всему краю сейчас устанавливают автоматизированные модульные котельные, обслуживать которые могут всего два работника. Всего в Приморье на сегодня установлено уже более 160 новых модульных котельных, и число их будет продолжать расти. Соответственно, будет сокращаться число рабочих, занятых в производстве теплоэнергии. Например, в Михайловском районе после установки модульной котельной сохранили только две ставки машинистов вместо прежних восьми. В Партизанске из 10 котельных осталась одна — в ней также установили автоматику, переключив потребителей от прежних котельных.
Свою роль играют также цифровизация многих процессов и переход на электронные квитанции. Применение на объектах пожарно-охранных сигнализаций и видеокамер делает ненужными сторожей — около 60 ставок в связи с этим уже сокращены в филиалах «Примтеплоэнерго».
Оптимизация затронет и административно-управленческое звено: по официальной информации, планируется вывести из штата около 11% офисных специалистов. В некоторых филиалах компании сотрудники уже получили уведомления о сокращении и перечень вакансий, которые предприятие может предложить взамен. Основной же процесс оптимизации персонала планируется в марте–апреле 2022 года.
Сколько зарабатывают кочегары
По словам Владимира Малюшицкого, в «Примтеплоэнерго» не только стремятся сокращать ставки, но и предлагают людям новые вакансии, которых насчитывается более 800 — а это гораздо больше, чем число подлежащих увольнению сотрудников. При этом остаётся открытым вопрос, сможет ли сторож выполнять работу водителя или, тем более, сварщика.
— Сотрудники с наиболее низкой заработной платой в размере 22 тысяч рублей в процессе оптимизации могут перейти на более высокооплачиваемые свободные ставки сварщиков, водителей, операторов котельных и т. д. с уровнем заработной платы 35-40 тысяч рублей, — уверенно заявляет Владимир Малюшицкий. Также в пресс-релизах компании сообщается, что более 50% сокращаемых сотрудников в Арсеньевском и Спасском филиалах переводятся на свободные вакансии, да и в других филиалах, по официальным прогнозам, не менее 40% уволенных специалистов не покинут «Примтеплоэнерго», а просто сменят должность в штатном расписании. При этом зарплата их будто бы должна увеличиться.
С реальными предложениями «Примтеплоэнерго» корреспондент «ЗР» ознакомился, изучив популярный приморский портал объявлений, а именно — раздел «Вакансии». Правда, объявления здесь разместил только один филиал краевого энергетического предприятия — Находкинский. Но представление об уровне зарплат работников можно получить и из этого.
Машинист топливоподачи — по сути, тот же кочегар, но на более технологичном уровне — зарабатывает 24-26 тысяч рублей. Такая же зарплата у сливщика-разливщика, отвечающего за приём мазута с танкеров и из вагоноцистерн и дальнейшую его загрузку в автоцистерны. Ставка электромонтёра чуть больше — 26-28 тысяч рублей. У плотника зарплата доходит до 28600 рублей. Ещё выше ценится мастер участка — человек, отвечающий за ремонт и эксплуатацию теплосетей и насосных станций, получает от 33 до 36 тысяч рублей. Но вряд ли такие зарплаты можно назвать привлекательными, особенно если сравнить их с официальной цифрой среднего заработка в Приморье — по данным Росстата, это 54,6 тысячи рублей. Логично предположить, что профессионалы стремятся найти работу, где платят достаточно, чтобы не приходилось затягивать пояс и постоянно думать о подработках.
Кто починит трубы
После оптимизации в Арсеньеве численность ремонтных бригад «Примтеплоэнерго» увеличили на 16 человек, а в Большом Камне создали дополнительную аварийно–эксплуатационную бригаду, также из 16 человек. Однако решит ли это проблему ветхих теплосетей? В этом можно засомневаться, если вспомнить о ежегодных коммунальных авариях, происходящих в разных городах края.
В конце декабря 2021 года всего за две недели в Находкинском филиале КГУП «Примтеплоэнерго» зафиксировали более 50 нештатных ситуаций на объектах теплоснабжения. Ежедневно на устранении мелких аварий работали 7 аварийно-технических бригад, привлекались дополнительные аварийно-восстановительные формирования Партизанского и Артёмовского филиалов, специализированная техника. Как сообщил главный инженер Находкинского филиала КГУП «Примтеплоэнерго» Вячеслав Рекша, аварийные ситуации возникают в связи с крайне высоким износом тепловых сетей города. Из 200 километров сетей, которые предприятие эксплуатирует в Находке, почти 140 километров давно отслужили нормативный срок, а половина труб эксплуатируется более 30 лет.
В рождественскую ночь, 7 января 2021 года серьёзная авария произошла на котельной № 4 в Дальнегорске — порвался резиновый компенсатор на трубе. Без отопления остались два микрорайона: Горького и Горбуша. Температура на улице в это время была ниже — 20 °С, а в квартирах горожан за ночь опустилась до +11°С. После ликвидации аварии пришлось заново перезапускать отопление в домах. По словам дальнегорцев, и до аварии еле тёплые батареи вызывали у них вопросы к работе коммунальщиков.
В Дальнереченске 19 ноября 2021 года аварийная бригада «Примтеплоэнерго» устраняла большой порыв трубы возле дома № 6 по улице Героев Даманского. Там ежесуточно утекало 17 кубометров горячей воды. Дальнереченцы критически оценили работу ремонтников, оставив едкие комментарии в инстаграм-паблике: «Что-то это „Примтеплоэнерго“ каждую неделю на одном и том же месте порывы устраняют». Пользователи отметили также, что рабочие не навели порядок на территории после раскопок.
В Арсеньеве в ночь на 13 на 14 февраля 2019 года произошла авария на улице Горького, для устранения которой потребовались усилия двух ремонтных бригад. Ремонт шёл всю ночь и завершился лишь в 6 часов утра. Кроме того, в городе авиастроителей есть ещё одна застарелая коммунальная проблема: грязная вода в кранах. Дело не только в изно-шенности очистных сооружений, но и в том, что горожане пользуются водой, проходящей через батареи. Вопрос о необходимости модернизации коммунальной инфраструктуры арсеньевцы поднимали перед краевыми властями — и ресурсоснабжающая организация получила рекомендации запускать в систему более очищенную воду. Это возымело эффект — сейчас вода в кранах жителей Арсеньева заметно посветлела, хотя от кристальной чистоты всё равно далека.
На 2022 год в «Примтеплоэнерго» сформировали ремонтную программу, базовая часть которой составит более 400 миллионов рублей. На котельных предприятия, по самым скромным подсчётам, необходимо заменить 30 котлов, более 200 насосов, тысячи единиц запорной арматуры и около 40 километров трубопроводов тепловых сетей. Энергетики рассчитывают на привлечение в эту программу средств краевого и даже федерального бюджета.
Мазут, уголь или газ?
Перечисленные коммунальные аварии можно назвать привычной повседневностью приморских энергетиков. Подобные эксцессы возникают практически ежегодно. А в 2020 году в Находке случилась настоящая экологическая катастрофа, последствия которой пришлось устранять довольно долго. В ночь на 14 марта лопнула топливная цистерна, рассчитанная на пять тысяч тонн мазута и заполненная примерно наполовину. Нефтепродукты хлынули из трещины прямо в озеро Солёное, в заводях которого можно было встретить редких птиц — краснокнижную серую цаплю, бакланов, уток.
После аварии специалисты собрали с воды и суши 1400 тонн мазута, 2200 кубометров мазутной эмульсии, 3800 кубометров загрязнённого грунта с 25 тысяч квадратных метров территории. На берегах нашли 16 погибших водоплавающих. Ущерб животному миру оценили почти в 80 тысяч рублей. Было возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. Из-за разлива мазута в Находке 2,5 месяца действовал режим ЧС.
Природоохранная прокуратура предъявила «Примтеплоэнерго» иск на 2,5 млн рублей за ущерб водным биоресурсам, а Дальневосточное межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования в ноябре того же года потре-бовало взыскать с КГУП «Примтеплоэнерго» почти 140 миллиардов рублей — для Дальнего Востока это рекордная сумма иска. Судебные заседания по этому делу проходят по сей день. «Примтеплоэнерго» и его тогдашний директор заплатили штрафы в сумме 360 тысяч рублей.
В программу модернизации энергетики закладывают и перевод некоторых котельных на более экологичное газовое топливо. Как заявил Владимир Малюшицкий, в этом году на газ должны перейти 5 теплоисточников компании. Вместе с тем, в «Примтеплоэнерго» не отказываются и от практики перевода мазутных котельных на экономичный, хотя и неэкологичный уголь. Потребителей же в первую очередь волнует безопасность и надёж-ность отопления, а также его стоимость, подъёмная для семейного бюджета.
Ведь если тарифы растут, а рабочие места сокращаются, логично, что будет расти и число неплательщиков, создавая замкнутый круг коммунальных проблем.