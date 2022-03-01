Это страшное слово «оптимизация»

Машинист топливоподачи — по сути, тот же кочегар, но на более технологичном уровне — зарабатывает 24-26 тысяч рублей. Такая же зарплата у сливщика-разливщика, отвечающего за приём мазута с танкеров и из вагоноцистерн и дальнейшую его загрузку в автоцистерны. Ставка электромонтёра чуть больше — 26-28 тысяч рублей. У плотника зарплата доходит до 28600 рублей. Ещё выше ценится мастер участка — человек, отвечающий за ремонт и эксплуатацию теплосетей и насосных станций, получает от 33 до 36 тысяч рублей. Но вряд ли такие зарплаты можно назвать привлекательными, особенно если сравнить их с официальной цифрой среднего заработка в Приморье — по данным Росстата, это 54,6 тысячи рублей. Логично предположить, что профессионалы стремятся найти работу, где платят достаточно, чтобы не приходилось затягивать пояс и постоянно думать о подработках.