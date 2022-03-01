Покоритель Антарктики из Подмосковья

Да, если речь идёт о человеке, переполненном энергией и стремлением к познанию. Этот человек — помощник депутата Государственной Думы, многократного чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова, глава исполкома политической партии «Гражданская Инициатива», филантроп и меценат Владимир Соколов.
Флаг в Антарктиде
Владимиру удаётся совмещать разные виды деятельности по-настоящему виртуозно. Он собственным примером доказал, что формула «обучение через всю жизнь» вполне осуществима, получив пять высших образований. Земляки из подмосковного города Дмитрова гордятся, что живут рядом с таким человеком, который всё своё время и ресурсы отдаёт людям, нуждающимся в помощи и поддержке.
В середине января 2022 года Владимир вместе с супругой Викторией отправился в научную экспедицию на ледовый континент, находящийся за 15500 километров от Подмосковья. Эта самая южная и самая холодная часть света не входит в список привычных мест, куда стремятся толпы туристов. Путешественников вело стремление увидеть необитаемые земли, прикоснуться к первобытно дикой природе и составить более полное представление о разнообразии её фауны.
Добравшись до Антарктиды, Владимир Соколов символически водрузил на ледовом континенте флаг города Дмитрова. Дмитровские газеты оценили это событие как яркое и выдающееся, ставшее предметом общественного внимания среди земляков политика.
По следам русских первооткрывателей
Антарктида не принадлежит ни одному государству, здесь разрешена только научная деятельность. Примечательно, что это — самый высокий континент Земли, его поверхность возвышается в среднем над уровнем моря более чем на 2000 м, а в центре — на 4000 метров.
Центр Антарктиды примерно совпадает с Южным географическим полюсом. Этот континент омывается Атлантическим, Индийским и Тихим океанами. Помимо полюса холода, в Антарктиде располагаются точки самой низкой относительной влажности воздуха, самого сильного и продолжительного ветра и самой интенсивной солнечной радиации. На ледовом континенте находится самый крупный кратер земли, образовавшийся от падения астероида. Диаметр воронки составляет 482 километра. Антарктический ледяной щит — крупнейший на Земле, в нём сосредоточено 30 миллионов километров льда. Ледниковый покров в Антарктиде содержит около 80% всех пресных вод планеты. Если он полностью растает, уровень Мирового океана повысится почти на 60 метров.
Антарктида была открыта 16 (28) января 1820 года русской экспедицией под руководством Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева, которые на шлюпах «Восток» и «Мирный» подошли к шельфовому леднику.
Климат там очень суровый, в 1983 году была зарегистрирована самая низкая температура -93,2°С. Да и антарктическое лето всего лишь немного мягче, чем обычная российская зима. Сейчас температура в самых южных широтах Земли колеблется от -5 до + 10 °C — именно поэтому возможны туристические поездки на этот самый холодный континент. Эффектности добавляет незаходящее солнце, полярный день длится круглые сутки.
— Мне предложили отправиться туда в составе туристско-научной экспедиции партнёры по банку. И мы с супругой решили принять это предложение. Я всегда хотел побывать и в самой северной, и в самой южной частях планеты. И очень рад, что теперь Антарктида есть в моей копилке, — поделился Владимир Соколов историей возникновения замысла путешествия.
Путешественников к берегам Антарктиды из аргентинского портового города Ушуайи доставил лайнер Swan Hellenic Minerva, который представляет собой новое поколение полярных судов, предназначенных для кругосветного плавания.
Каждый день на лайнере проходили лекции и брифинги, посвященные Антарктиде — её открытию, географии, климату, растительному и животному миру.
— Учёные, специализирующиеся на изучении этого континента, давали нам теорию — подробно и интересно. А потом началась и практика. Когда ты высаживаешься на берег и видишь мир самой южной точки Земли своими глазами, слышишь его, чувствуешь — это не может не удивлять! Наша встреча с экзотикой Антарктиды началась с пролива Дрейка, по нему мы шли двое суток. Здесь и встретили первые айсберги. А потом самый южный материк планеты, с его обитателями, предстал перед нами во всей своей красе, — рассказал по возвращении Владимир Соколов.
Пингвины, косатки и морские львы
За несколько сотен метров до материка экспедицию ждал приятный сюрприз — прямо под бортом их надувной лодки проплыла большая стая косаток. Редкие млекопитающие совсем не боялись людей и будто позировали им, хотя косатки считаются очень осторожными животными и обычно стараются не подпускать человека близко к себе. Но здесь они резвились прямо за бортом и вызывали бурю восторга среди путешественников.
Интересный факт: косатки — это морской хищник, охотящийся на теплокровных, — из семейства дельфинов и одновременно зубатый кит. Поразительно, что в семейной стае косаток главная — бабушка! А при всей миролюбивости, которую касатки проявляют и в отношении людей, эти млекопитающие получили прозвище «киты-убийцы».
Дальше были другие, не менее удивительные встречи — с пингвинами, тюленями, горбатыми китами, морскими котиками и морскими львами.
— Я не упустил возможности искупаться в водах южного Атлантического океана, у берегов Антарктиды. Конечно, с разрешения судового врача. Купалось нас 12 человек. Могу сказать, что низкие температуры для меня не впервой, поскольку я периодически окунаюсь в прорубь на Крещение. Но это совсем другое. Купание среди ледников, которым миллионы лет! — поделился уникальным впечатлением Владимир Соколов.
Участники экспедиции высаживались на разных островах антарктического архипелага, посетили две временно пустующие научно-исследовательские базы и вдоволь понаблюдали за жизнью пингвинов, которых на территории баз множество. Эти удивительные птицы совсем не боятся людей.
— Эти существа меня просто покорили. Я мечтал увидеть их. И вот теперь знаю, какие они — как ведут себя в привычных условиях, как передвигаются, как общаются друг с другом. Мы видели, как пингвины высаживают яйца, как ухаживают друг за другом. И, конечно, меня покорила мощь и энергетика антарктического льда, его потрясающая чистота, ледники и айсберги. Путешествие в Антарктиду заняло в общей сложности 17 дней. Их я не забуду никогда, — резюмировал Владимир Соколов.