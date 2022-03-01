Покоритель Антарктики из Подмосковья

— Учёные, специализирующиеся на изучении этого континента, давали нам теорию — подробно и интересно. А потом началась и практика. Когда ты высаживаешься на берег и видишь мир самой южной точки Земли своими глазами, слышишь его, чувствуешь — это не может не удивлять! Наша встреча с экзотикой Антарктиды началась с пролива Дрейка, по нему мы шли двое суток. Здесь и встретили первые айсберги. А потом самый южный материк планеты, с его обитателями, предстал перед нами во всей своей красе, — рассказал по возвращении Владимир Соколов.