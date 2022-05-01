На первомайскую демонстрацию во Владивостоке вышли 26 тысяч горожан и гостей приморской столицы

На первомайскую демонстрацию во Владивостоке вышли 26 тысяч горожан и гостей приморской столицы
На первомайскую демонстрацию во Владивостоке вышли 26 тысяч горожан и гостей приморской столицы
1 мая, 16:00ОбществоФото: фото Анастасии Котляровой/www.vlc.ru
Около 26 тысяч человек приняли участие в первомайской демонстрации во Владивостоке. Приморье спустя два года празднует День весны и труда настоящим шествием.

Погода 1 мая во Владивостоке выдалась не самой приятной — было довольно прохладно и пасмурно. Однако традиционные капризы приморской погоды жителей края не пугают. Тем более, что горожане, судя по всему, успели соскучиться по настоящим праздникам — ведь из-за пандемии в 2020 и 2021 годах демонстрации не проходили.

В дальневосточной столице собралось огромное количество людей — трудящиеся, спортсмены, студенты, школьники, представители профсоюзов, депутаты. Все они прошли колоннами по центральной улице города. Среди них- губернатор Приморского края Олег Кожемяко, председатель правительства региона Вера Щербина, мэр Владивостока Константин Шестаков.

«Нас много! Около 26 000 человек прошли колоннами по главной улице Владивостока. Всё это наши славные трудовые коллективы», — написал после мероприятия губернатор Приморского края на своей странице в телеграм.

После шествия действие праздника перенеслось на центральную площадь города. Весь день там будет идти концертная программа, а на 20-00 запланировано торжественное открытие светомузыкального фонтана.

Сюжеты:
Приморье
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