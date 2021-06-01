С «приморцем» в кармане

Например, компенсация расходов в форме ежегодной денежной выплаты в размере 50% от оплаты стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению, и транспортных услуг для доставки этого топлива — при проживании в домах, не имеющих центрального отопления; расходов на приобретение бытового газа в баллонах исходя из цены, установленной органом исполнительной власти Приморского края, уполномоченным осуществлять функции государственного регулирования тарифов (цен) на товары (услуги), на газ сжиженный в баллонах с доставкой до потребителя, общим весом не более 60 килограммов в год.