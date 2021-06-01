Сотни миллионов рублей выделили в Приморье на отдых детям

На организацию отдыха, оздоровления и занятости детей в этом году в бюджете Приморья выделено 320,6 миллиона рублей

225,6 миллиона рублей направлено на капитальный ремонт лагерей, субвенции на организацию пришкольных лагерей и компенсацию родительской платы за путевки, субсидии лагерям. 78,6 миллиона потрачено на организацию отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а 16,4 миллиона рублей пошли на временное трудоустройство ребят 14-18 лет, желающих летом потрудиться и подзаработать. Всего же разными формами отдыха и оздоровления детей планируется охватить 73,456 детей, в том числе в период летней оздоровительной кампании — 72,881 человек. Предполагается, что в лагерях с дневным пребыванием отдохнут 50 250 детей; в загородных оздоровительных лагерях — 14 165; в санаторных лагерях и санаториях — 575; в лагерях палаточного типа (стационарные) — 700 детей; в лагерях труда и отдыха — 6 854 ребенка. И вот наступил июнь, ремонты и прочие подготовительные работы закончены, не сегодня-завтра детвора отправится отдыхать. Какие же активности, как модно сегодня говорить, предлагают нашим приморским детям наши же приморские детские лагеря? Какие интересные смены ждут девчонок и мальчишек? Волна за волной… Разумеется, самым креативным и организующим не просто интересные, а суперинтересные, насыщенные смены для тех, кто выбрал отдых в его дружинах, является всероссийский детский центр «Океан». В этом году многие смены в ВДЦ называются «волнами»… Что, согласитесь, символично. Вот пример только одной смены — «ВолнаПроб», которая пройдет с 20 июня по 10 июля. В дружине «Бригантина» пройдет «Школа игропрактиков». Ее идея: погружение участников в ценностно-смысловое и инструментальное пространство игры как пространства потенциального освоения новых навыков, поиска нестандартных решений любых задач и генерирования идей. В программе — образовательный курс «Азбука игропрактики», мастер-классы от профессионалов-игропрактиков, игровые площадки, тренинги жизненных навыков, презентация авторских игр. Также в «Бригантине» будет реализована программа «ПроСпорт». Это будет погружение участников программы в спортивную среду, создание условий для самореализации учащихся на спортивных площадках Центра. Состоятся учебно-тренировочные занятия по футболу; занятия по видам спорта и направлениям: игровые (шахматы, настольный теннис, бадминтон); командные игровые (футбол, волейбол, баскетбол); спортивные единоборства (тхэквондо, самбо); сложно-координационные (альпинизм, чирлидинг, катание на роликовых коньках); циклические (плавание, кроссфит); скоростно-силовые (силовая подготовка); спортивно-технические (квадроспорт, дрифткартинг). Пройдет «Урок Здоровья», будут открыты элективные курсы «Массаж и самомассаж», «Спортивное питание», планируется просмотр кинофильмов с обсуждением, встречи с интересными людьми, мастер-классы от профессионалов — немало, правда? В дружине «Парус» будут работать по программе «Курс на взлет». Идея: вовлечение ребят в научно-техническое творчество, расширение представлений о ресурсах и перспективах авиастроительной отрасли как профессиональной деятельности для личностной самореализации, предпрофессиональное просвещение и ориентация на профессии и специальности, востребованные в авиастроении. Детей ждут потрясающие практические занятия: создание инженерного проекта в области авиации, защита проекта; «Авиационный брейн-ринг»; деловая игра «Жизненный цикл самолета»; мастер-класс от профессионалов; встречи с выдающимися личностями в авиации, тематические выезды. А для тех, кто не очень силен в технических дисциплинах, «Парус» готовит программу «Гений общения», которая предполагает погружение участников в атмосферу эффективных коммуникаций, стандартов делового общения. Ребят ждут тренинги «Гений общения», будут работать площадки коммуникативных проб «Три ключа эффективной коммуникации», «Территория доброй воли», «Решение нерешаемого», деловая игра «Переговоры», баттл ораторского мастерства «Говори! Слушай! Отвечай!», ток-шоу «Толковый разговор», творческий конкурс иммерсивных театров, встреча с интересными людьми. Изумительно интересной кажется и программа «Юный следователь» все в той же дружине «Парус». Идея: погружение участников в пространство профессиональных проб в области следственной деятельности; сетевое взаимодействие с площадками профессиональных проб. Будут организованы учебные курсы: «Юный следователь», «Основы криптографии», практические занятия по криминалистике, экспертные исследования в следственной практике, ситуационная игра «Осмотр места происшествия», викторина «Юный Шерлок», маршрутная игра на криминалистическом полигоне «Юный следователь», встречи с интересными людьми, тематические выезды и экскурсии. В дружине «Океанская эскадра» готовят программу «Морской старт». Она призвана способствовать становлению и развитию интереса участников к аэрокосмической сфере, развитие навыков конструирования и моделирования. Ребята станут участниками исследовательских лабораторий, для них пройдет серия мастер-классов «Морской старт», запуск ракет, выставка-адвайзер «Физика космоса», тематический час «Важные вехи в освоении космоса», встречи с интересными людьми, будет и морская практика — хождение под парусом. Погружение в английский… Или в археологию Впрочем, не «Океаном» единым, как говорится. Другие — не столь крупные, но не менее креативные детские места отдыха приготовили немало интересного. Вот только несколько примеров. Языковой лагерь «ABC English Club» ждет мальчишек и девчонок, чтобы с головой окунуть их в английский язык. Его ребята изучают каждый день по несколько часов с преподавателем-иностранцем в игровом нескучном формате. Полученные знания закрепляются на вечерних анимационных представлениях и во время детского досуга. А лагерь «Астероид» готов дать детворе возможность проявить себя в театральных и музыкальных кружках, в обучении различным ремеслам, играм в пинг-понг, мини-гольф и бильярд. Детский лагерь «Горный» обещает: детей ждет интересная программа, включающая в себе множество спортивных мероприятий и состязаний, подвижных игр и активностей — в том числе спартакиада. Для погруженных — или желающих погрузиться — в спорт детей спортивно-оздоровительный центр «Олимпиец» предлагает все необходимое для здорового, развивающего, интересного и полного приключений детского отдыха. Основным направлением работы лагеря является спортивно-оздоровительное. Проводится серьезная работа по пропаганде здорового образа жизни, организуются общелагерные мероприятия и спортивные соревнования, конкурсы, игры. Необычные смены предлагает детям научно-оздоровительный археологический лагерь «Палеодеревня». Ребята будут принимать участие в настоящих археологических раскопках, экологических программа, творческих мастер-классах и тренингах. Дети могут посетить на выбор «Экологическую» или «Археологическую» смены. Детский оздоровительный центр «Ритм-10» для каждой смены разрабатывает программу с массой культурно-развлекательных мероприятий — творческие и спортивные занятия, клубы и мастерские, спортивно-туристическое направление, театральная студия, развлекательные вечера. В лагере выпускается собственная газета, есть свои конституция, гимн, законы, валюта — «ритмики» (для приобретения плакатов, сувениров, сладостей). Дети, которые помогают вожатым и активно принимают участие в спортивных мероприятиях, получают внутреннюю валюту лагеря «ритмики». Каждый год организуется английская смена English Camp с привлечением к работе носителей языка — волонтеров, российских вожатых, разговаривающих на английском. А первый на Дальнем Востоке авиационный лагерь «Школа пилотов» организован на базе аэродрома Новонежино. Организаторы уверяют, что под руководством опытных летчиков каждый участник сможет пройти курс теоретической летной подготовки, почувствовать себя настоящим курсантом авиационного училища, выступить в роли второго пилота, познакомиться со всеми тонкостями парашютного дела, научиться оказывать доврачебную помощь и главное — узнать, что чувствует российский солдат, который находится на службе — ребят ждет армейский распорядок дня! Словом, смены и активности нашим детям лагеря отдыха предлагают самые разные. Выбирайте на свой вкус. И помните — родители могут компенсировать до 50 процентов стоимости путевки. Любовь БЕРЧАНСКАЯ.

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