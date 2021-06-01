Учиться, учиться и еще раз: Как оформиться на переобучение в центре занятости Приморья

По статистическим данным, только в 2020 году обучение по направлениям центра занятости прошли 3 380 человек. В 2021 году уже порядка 400 человек получают новую специальность или повышают квалификацию.
Отметим, что бесплатное дополнительное профессиональное образование могут получить не все граждане, есть определенные нюансы
Кто может получить новую профессию?
Обязательное условие для прохождения курсовой подготовки — статус безработного. Трудоустроенный приморец не может претендовать на бесплатное переобучение. А для того, чтобы получить статус безработного, нужно обратиться в центр занятости или самостоятельно подать документы на портале «Работа в России».
Однако одно только отсутствие работы не дает право на бесплатное приобретение новой профессии. Дополнительное профессиональное образование могут получить люди, которые по каким-то причинам не имеют профильного образования или, имея диплом о среднем специальном или высшем образовании, долгое время не могут найти работу.
Также начать обучение можно, если у соискателя нет квалификации (что затруднит поиск вакансий) или если он по каким-то причинам утратил способность работать в своей нынешней сфере.
Кроме того, есть категории граждан с приоритетным правом на обучение: инвалиды, опекуны, воспитывающие детей инвалидов, бывшие военные, те, кто впервые ищет работу и призывники, ушедшие в запас не более, чем три года назад. Также на получение новой профессии могут претендовать жены и мужья военнослужащих и выпускники общеобразовательных учреждений.
Как происходит обучение?
Специалисты приморского центра занятости отмечают, что профессию приморские безработные получают в образовательных учреждениях, в которых предусмотрены соответствующие профессиональные программы подготовки, переподготовки и повышения квалификации. Средний период обучения составляет 2 месяца.
Ранее «Золотой Рог» уже публиковал интервью с молодой мамой, которая находится в декрете по уходу за ребенком. Девушка прошла дополнительное профессиональное обучение и с удовольствием поделилась подробностями учебного процесса.
«Обучение было дистанционным и не требовало личного присутствия. Это очень хорошо, учитывая, что у мамочек, которые хотят осваивать новую специальность, нет сил и времени на очные занятия. Организаторы открыли мне доступ к учебному порталу и методической литературе. За определенное время мне нужно было самостоятельно изучить курс и выполнить в конце практическую работу на тему, которую я изучала. Преподаватели выставляли отметки по итогам работы, и я продвигалась дальше. По окончании обучения я выполнила итоговую работу и получила диплом о профессиональной переподготовке. То есть это не прохождение курсов где-то в интернете, а серьезный квалификационный рост с дополнительным образованием. Обучение длилось около трех с половиной месяцев и делилось на рабочие блоки. Возможно, разные курсы требуют разного количества часов, но конкретно моя программа „Менеджера по персоналу“ длится 256 часов и состоит из 8 блоков, которые заканчиваются экзаменом и защитой проекта», — рассказала Дарья Федулова.
На кого учат?
Безработным жителям края доступен следующий перечень профессий: бетонщик, водитель погрузчика, воспитатель дошкольного учреждения, каменщик, кладовщик, кондитер, кровельщик, маляр, менеджер по персоналу и оператор котельной. Всего в списке доступных образовательных программ более ста наименований, и он постоянно пополняется.
Уже заключены контракты на оказание образовательных услуг по специальности парикмахер-универсал, продавец, руководитель бизнеса, сварщик, слесарь и тракторист.
Также для соискателей доступно обучение по весьма ответственным управленческим должностям — специалисты по охране труда, закупкам и персоналу.
После получения профессии можно получить работу по имеющимся в приморском центре занятости вакансиям и найти себе место по новой специальности. Рабочие места также презентуют на многочисленных краевых ярмарках вакансий, которые проводятся в отделениях центра занятости по всему Приморскому краю.
Женщины, которые находятся в декретном отпуске по уходу за ребенком, могут получить дополнительное образование, воспользовавшись программой центра занятости по повышению квалификации.
Напомним, что Приморский центр занятости населения возобновил работу с пятого апреля. Теперь приморцы могут обратиться к специалистам не только онлайн, но и очно.
Андрей ГОЛУБЬ.