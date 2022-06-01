Газета «Владивосток» отныне музейный экспонат

Газета «Владивосток» отныне музейный экспонат
Газета «Владивосток» отныне музейный экспонат
Сегодня, 15:55ОбществоФото: Золотой Рог
Музею им. В. К. Арсеньева достался архив газеты «Владивосток». В 116 томах подшивок «В» со всеми выпусками и 75 папках с фотографиями — история столицы Дальнего Востока с 1 июля 1989 года.

Именно в этот день вышел первый номер старейшего ежедневного периодического издания города.

Благодаря стараниям журналистов, на страницах газеты зафиксирована хроника всех значимых событий, происходивших в Приморье за последние 33 года. Были времена, когда тираж «В» превышал стотысячный порог, газету доставляли подписчикам не только во Владивостоке, но и во все уголки Приморья, а также города ДФО.

В фонды музея поступили все выпуски, вплоть до последних номеров, уже 2022 года. Вместе с ними музей получил отпечатанные оригиналы фотографий, опубликованных в газете «Владивосток».

— Мы получаем бесценнейший архив. Недавно мы столкнулись с тем, что в музее практически не собиралась информация с конца 80-х годов; почему-то мы к ней относимся как к чему-то недавнему, но это и есть наша современная история. Мы впервые получаем максимально полный архив газеты, сейчас он поступит в госфонды и в дальнейшем будет доступен для историков, исследователей и простых горожан. Мы благодарим газету «Владивосток» за такой ценный подарок, — приводит слова главного хранителя музея имени В. К. Арсеньева Максима Якупова пресс-служба учреждения.

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Приморье
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