С долгостроя в Уссурийске сняли арест

С долгостроя в Уссурийске сняли арест
С долгостроя в Уссурийске сняли арест
Сегодня, 14:42ОбществоФото: primorsky.ru
В Приморье приняли решение снять арест на имущество застройщика дома по улице Крестьянской, 94 в Уссурийске — это позволит завершить строительство долгостроя, сообщили в правительстве Приморского края.

По словам заместителя гендиректора корпорации развития Приморского края Оксаны Немцевой, теперь ничто не мешает завершению строительства проблемного объекта.

Специалисты отметили, что в течение месяца завершится процедура регистрации перехода прав застройщика от компании АО «АльянсГрупп Инвестиции и Строительство» приморскому Фонду защиты прав граждан-участников долевого строительства, который профинансирует завершение работ.

«Работа ведется с августа 2019 года — дом будет первым объектом в Приморье, завершение строительства которого будет на 88% профинансировано из федерального бюджета, на 12% — из краевого. Средства уже одобрены и выделены. С принятием решения о снятии ареста возможно в ближайшее время завершить процедуру государственной регистрации и приступить к финансированию мероприятий по достройке дома», — сказала Немцева.

После проведения государственной регистрации права собственности, Фонд Приморья объявит конкурс на проведение технического обследования и корректировку проектной документации. В данный момент проведена государственная экспертиза сметной стоимости работ, объявлен конкурс на строительно-монтажные работы.

Проблемный объект посетил губернатор Приморья Олег Кожемяко. Он встретился с дольщиками, обсудил с ними текущие проблемы, после чего поручил Корпорации развития Приморского края составить графики производства работ и «дорожную карту» по долгострою.

«К середине июля мы ждем по данному объекту обновленную „дорожную карту“, которую необходимо предоставить профильному министерству в Правительстве, а также инициативной группе дома. График производства работ должен быть готов по итогам корректировки проектной документации. По мере подготовки результатов технического обследования и составления сметы, мы проведем новое контрольное совещание для того, чтобы отследить прогресс на площадке», — сказал глава региона.

Кожемяко отметил, что необходимо заранее подготовиться к закупке строительных материалов, учитывая рост цен и опыт работы с другими проблемными объектами в регионе.

Напомним, что в крае реализуется госпрограмма «Социальная поддержка населения Приморского края» на 2020–2027 годы.

Сюжеты:
Приморский край
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ВладивостокстроительстводольщикиДолгостройОбманутые дольщикиУссурийск
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