Три тысячи семей пользуются сервисами экосистемы «Ростелеком Ключ» в Приморском крае

Самым востребованным у приморцев стал сервис «Комплексное видеонаблюдение», помогающий отслеживать происходящее в подъездах и на придомовой территории. Собственники могут просматривать трансляцию с камер из любой точки мира, где есть доступ в интернет, при этом все записи хранятся в облаке и надежно защищены. Возможности сервиса позволяют управляющей организации настраивать разные уровни доступа к системе видеонаблюдения, делать стоп-кадры и выгружать записи из архива по запросам жильцов. Видеокамеры можно разместить в подъездах, лифтах, вокруг дома, на парковках или детских площадках.