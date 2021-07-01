В Приморье ввели обязательную аттестацию для экскурсоводов и гидов

В Приморье ввели обязательную аттестацию для экскурсоводов и гидов
В Приморье ввели обязательную аттестацию для экскурсоводов и гидов
Сегодня, 18:00ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
Приняты поправки в закон «О туризме и туристской деятельности на территории Приморского края» — они будут регулировать деятельность экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников, и обяжут их проходить обязательную аттестацию.

В правительстве Приморья сообщили, что поправки приводят в соответствие краевое законодательство с федеральным.

1 июля 2022 года в силу вступят изменения в федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», которые устанавливают требование об обязательной аттестации экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников, порядок ее проведения и требования к аттестуемым лицам.

Аттестацию проводит аттестационная комиссия, которую создаёт орган государственной власти субъекта Российской Федерации в сфере туризма, на территории которого указанные лица предполагают оказывать соответствующие услуги.

Кроме того, согласно документу, к субъектам туристской индустрии Приморского края относятся физические лица, применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». Поправки в краевое законодательство о туристской деятельности вступят в силу через год — 1 июля 2022 года.

«Ситуация с нелегально работающими экскурсоводами, гидами-переводчиками и инструкторами-проводниками довольно сильно ударяет по имиджу нашего региона и по безопасности туристов. Вопрос об обязательной аттестации стоял давно. Внесенные в законодательство изменения действительно нужны для нашего турбизнеса», — сказала глава ТИЦ Приморского края Ольга Гуревич.

Напомним, что в регионе реализуется государственная программа «Развитие туризма в Приморском крае» на 2020–2027 годы.

Сюжеты:
Приморский край
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