В Приморском крае готовятся к встрече олимпийцев

В период со 2 июля по 29 августа в Приморье приедут спортсмены, чтобы подготовиться и акклиматизироваться перед XXXII Олимпийскими и XVI Паралимпийскими играми в Токио. Подготовку к приёму спортсменов обсудили во время совещания с губернатором региона Олега Кожемяко.

В Приморье будут тренироваться 24 олимпийских сборных команды. В их числе 19 олимпийских и 3 паралимпийских команды России, сборная команда Узбекистана по плаванию и команда Беларуси по боксу. «Основными площадками предолимпийских сборов станут спортивный комплекс „Олимпиец“, КСК „Фетисов Арена“, кампус Дальневосточного федерального университета на острове Русский, кампус Владивостокского государственного университета экономики и сервиса, стрелково-стендовый комплекс „Стрелок“, спорткомплекс „Динамо“ и гребная база в поселке Лозовый Партизанского городского округа», — рассказал министр спорта Приморского края Жан Кузнецов. На этих площадках будут проходить тренировки команд. Во время совещания участники также обсудили вопросы дооснащения этих объектов необходимым инвентарем, завершения ремонтных работ там, где это необходимо, и рабочие вопросы, которые необходимо решить для проведения предолимпийских сборов. Глава Центра спортивной подготовки сборных команд России Георгий Брюсов рассказал, что с 5 июля на базе кампуса ДВФУ во Владивостоке развернется оперативный штаб, который будет координировать работу по предолимпийским сборам. Особое внимание при подготовке уделяется вопросам эпидемической безопасности. Губернатор поручил организовать работу по приему спортивных делегаций таким образом, чтобы исключить параллельное проведение на указанных объектах иных мероприятий. Кожемяко отметил, что у региона есть давний и положительный опыт проведения предстартовых сборов национальных команд, и во многих случаях их выступления на соревнованиях после таких сборов приносили хорошие результаты. «Сеульская Олимпиада, например, принесла золото нашей команде по футболу. Надеюсь, что и в этот раз тренировочная площадка Владивостока будет удачной для наших олимпийских сборных», — отметил он.

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