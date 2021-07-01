Владивостокский фуникулёр вновь заработал после ремонта

После ремонта фуникулёр Владивостока вновь начал работу. Вагоны будут перевозить пассажиров от улицы Пушкинской до Суханова и обратно каждый день с 07:00 до 20:00, сообщили в администрации приморской столицы.

Стоит отметить, что владивостокский фуникулёр закрыли в июне текущего года для проведения планового техосвидетельствования. Во время ремонта специалисты проверили исправность работы всех элементов фуникулёра — двигателя, силового оборудования, вагонов, механизмов, рельсовых путей, троса, ловителей. Следом, представители экспертной организации «ТехноЭксперт» провели статические и динамические испытания, после чего фуникулёр был вновь запущен в работу. Отметим, что фуникулёр Владивостока работает ежедневно, с 07:00 до 20:00. На сегодняшний день проезд в вагоне составляет 20 рублей.

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