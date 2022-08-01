Как десантники во Владивостоке отметят 2 августа в 2022 году

В 2022 году 2 августа, День ВДВ в Российской Федерации, выпадает на вторник. День воздушно-десантных войск не является официальным выходным, но, несмотря на это, во многих городах, в том числе в Москве, проводят крупные мероприятия.

История и традиции праздника ВДВ — один из родов войск ВС РФ. Основным предназначением ВДВ является проведение действий в тылу противника, захват стратегических вражеских объектов и нарушение работы их коммуникаций. Чтобы захватить противника и выполнить действия во вражеском тылу, применяется десантирование — парашютное или посадочное. ВДВ считаются элитой ВС РФ. Попасть в данный род войск достаточно сложно, так как нужно соответствовать ряду критериев. В ВДВ берут граждан, которые хорошо подготовлены физически и имеют здоровую психику. Датой зарождения этого вида войск считаются 30-е гг. прошлого столетия. После этого данный род войск стремительно развивался. Перед Великой Отечественной войной было создано 5 десантных корпусов, в каждом из которых было около десяти тысяч бойцов. ВДВ внесли важную роль в победе в ВОВ. Десантники также выполняли боевые задачи в Афганистане. Флаг данных войск был утвержден в официальном порядке в середине нулевых годов. Полотнище в верхней части окрашено в голубой цвет, в нижней — в зеленый. В центре флага расположены раскрытый парашют и два самолета симметрично — слева и справа. Девиз данных войск — «Никто, кроме нас». Отмечается, что войска ВДВ имеют на вооружении особые образцы военной техники для данных сил с учетом задач. В прошлом году в день ВДВ во Владивостоке были проведены автопробег и торжественные мероприятия у памятника приморцам, которые погибли во время вооруженных конфликтов. Первоначально десантники собрались на острове Русский. Несколько десятков машин с флагами ВДВ проехали колонной через Золотой мост до Академгородка. При участии Союза десантников во Владивостоке были также проведены соревнования и турниры во время годовщины. История и традиции праздника Фото: mil.ru Что подарить на День ВДВ На годовщину дня ВДВ принято преподносить подарки действующим военнослужащим данных войск и военным в отставке. Традиционно празднование сопровождается массовыми гуляниями и концертами. Близкому родственнику можно подарить сувенир, который тематически подходит к торжеству. Идеи для подарков на второе число августа: футболка с надписью;

ремень из кожи или другого прочного материала;

нож, часы или фляга с гравировкой;

именной брелок с эмблемой войск;

стаканы или рюмки;

клавиатура или наушники, электронная книга;

спортивный инвентарь, например, перчатки. Можно подарить сертификат на прыжок с парашютом или полет в аэротрубе. Дарить презент рекомендуется с учетом интересов одариваемого. К примеру, если человек любит музыку, можно подарить музыкальный инструмент. Если десантник увлекается рыбалкой, можно взять сертификат в рыболовный магазин, качественный термос, спиннинг и т. д. Если человек любит отдыхать на природе, часто собирается в походы, хорошим вариантом станет браслет для выживания. Интересным подарком будет радиоуправляемый самолет или вертолет, зажигалка необычной формы, мультитул. Что подарить на День ВДВ Фото: mil.ru Отметить День ВДВ можно, посетив выставку военной техники. Это позволит ознакомиться с особенностями работы вооруженных сил, получить новые впечатления.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter