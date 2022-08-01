В Хабаровске медики провели первую высокотехнологичную операцию в нейрохирургии

В Хабаровске медики провели первую высокотехнологичную операцию в нейрохирургии
В Хабаровске медики провели первую высокотехнологичную операцию в нейрохирургии
Сегодня, 19:47Общество
Прошло больше года, как в Хабаровске был дан старт федеральному проекту по хирургии эпилепсии. Место его проведения - краевая клиническая больница имени Владимирцева (ККБ). Медики провели здесь сегодня первую высокотехнологичную операцию в области нейрохирургии. Это была стимуляция блуждающего нерва.

Как сообщает transsibinfo.com, поскольку пациент болел в тяжелой форме, речь шла о повторном медицинском вмешательстве. Первая операция прошла осенью. Так как операция предстояла сложная, призвали на помощь федеральный центр в лице академика, главного внештатного нейрохирурга России Владимира Крылова.

По словам главврача ККБ Михаила Космачева, который одновременно является главным нейрохирургом ДФО, в этом году регион впервые получил шесть федеральных квот на высокотехнологичные операции в нейрохирургии. Каждая из них стоит полтора миллиона рублей, но пациенты ничего платить не будут.

Хабаровск является единственным городом на Дальнем Востоке с возможностью проведения высокотехнологичных операций пациентам, у которых зафиксированы фармакорезистентные формы эпилепсии. А ККБ превратится в региональный центр, в котором будут проводиться такие процедуры.

По словам доцента кафедры нейрохирургии, хирургии и нейрореанимации Московского государственного медико-стоматологического университета имени Евдокимова Игоря Трифонова, в Хабаровске оперируют самых разных больных, у которых есть, в частности, опухоли либо сложные сосудистые заболевания. Хабаровскому краю предстоит стать центром по хирургии эпилепсии, в который будут направлять пациентов со всего ДФО.

Как говорят данные регионального минздрава, в регионе необходимо проводить примерно 40 подобных высокотехнологичных операций ежегодно.

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