Путин назвал нормальное число детей в семье

Владимир Путин неоднократно говорил о необходимости стимулирования рождаемости и поддержке семей с детьми. В феврале в ходе послания Федеральному собранию глава государства поручил снизить налоговую нагрузку для многодетных семей. В июле он подписал закон о предоставлении многодетным семьям компенсации расходов на обслуживание ипотечного кредита. У самого президента две дочери.