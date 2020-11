Путин назвал нормальное число детей в семье

Президент неоднократно говорил о необходимости стимулирования рождаемости и поддержке семей с детьми

Президент неоднократно говорил о необходимости стимулирования рождаемости и поддержке семей с детьми Президент России Владимир Путин не согласился со словами врио губернатора Мурманской области Андрея Чибиса в адрес многодетных семей. Стенограмма с рабочей встречи опубликована на сайте Кремля в пятницу, 30 августа. Чибис поднял тему низкого уровня жизни в закрытых городах. По его словам, положение усугубляется тем, что во многих семьях воспитывается «огромное количество детей». «Почти три ребенка на семью», — уточнил он. Владимир Путин неоднократно говорил о необходимости стимулирования рождаемости и поддержке семей с детьми. В феврале в ходе послания Федеральному собранию глава государства поручил снизить налоговую нагрузку для многодетных семей. В июле он подписал закон о предоставлении многодетным семьям компенсации расходов на обслуживание ипотечного кредита. У самого президента две дочери. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter