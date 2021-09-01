Авиамост свяжет Владивосток и Советскую Гавань

Авиакомпании «Аврора» и «Хабаровские авиалинии» с 1 октября будут выполнять регулярные полеты по маршруту Владивосток — Советская Гавань. На этом направлении будут работать самолеты АН-24.

Как уточнили в пресс-службе краевого правительства, рейсы будут выполняться еженедельно, по вторникам и пятницам. Вылет из Советской Гавани — в 8.55, прибытие во Владивосток — в 11.05. Обратный рейс вылетает из Владивостока в 11.50, прибывает в Советскую Гавань — в 14.00. Авиабилет экономкласса обойдется в 7 050 рублей в одну сторону. Открытие нового маршрута стало возможным благодаря созданию по поручению главы государства Владимира Путина единой дальневосточной авиакомпании. Ранее полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, налаженное воздушное сообщение на Дальнем Востоке особенно важно из-за больших расстояний между населенными пунктами и регионами, сложных климатических условий и нехватки транспортной инфраструктуры. Напомним, в Приморье реализуется государственная региональная программа «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2020–2027 годы. За первое полугодие внутрикраевая авиация перевезла более 16 тысяч пассажиров. Благодаря программе субсидирования из краевого бюджета, цена авиабилетов остается доступной для населения. В региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства, уточнили, что в Приморье действуют 13 авиамаршрутов, по которым на самолетах DHC-6 и вертолете Ми-8 выполняют рейсы компании «Аврора» и «Гранат».

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