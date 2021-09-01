Черный пояс тхэквондо в Приморье поможет получить спутник

— Я приехала в гости, отдохнуть, мне показали всю эту деревенскую красоту: тайга, воздух, охота, рыбалка; и уезжать не хотелось. Деревня маленькая, люди узнали, чем я занимаюсь, предложили остаться и поработать с детьми. Я решила — почему бы и нет, попробовала, и у меня стало получаться, — рассказала Зоя Гиргель. — Несмотря на то, что наши дети живут в глубинке, мы регулярно показываем на соревнованиях высокие результаты.