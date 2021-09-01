Черный пояс тхэквондо в Приморье поможет получить спутник

Космические технологии позволяют людям, проживающим в самых отдаленных, малозаселенных и труднодоступных уголках страны, получить равные возможности с жителями больших городов.
Проект «Меняем жизнь людей» — это серия фильмов, каждый из которых показывает, как стабильный канал связи становится еще и инструментом для реализации заветной мечты конкретного человека из российской глубинки. Например, из Приморского края, где сотовой связью не могут воспользоваться жители порядка 170 населенных пунктов.
Тренер по тхэквондо Зоя Гиргель из приморского села Мельничное Красноармейского района преподает боевые искусства. Благодаря спутниковому интернету она получила доступ к онлайн-сервисам, позволяющим отсматривать и анализировать все новые программы обучения боевым искусствам. На их основе спортсменка создает собственные авторские методики и с их помощью обучает детей.
В отдаленный поселок Зоя Гиргель, обладательница черного пояса по тхэквондо, неоднократный призер региональных и Всероссийских соревнований, переехала несколько лет назад.
— Я приехала в гости, отдохнуть, мне показали всю эту деревенскую красоту: тайга, воздух, охота, рыбалка; и уезжать не хотелось. Деревня маленькая, люди узнали, чем я занимаюсь, предложили остаться и поработать с детьми. Я решила — почему бы и нет, попробовала, и у меня стало получаться, — рассказала Зоя Гиргель. — Несмотря на то, что наши дети живут в глубинке, мы регулярно показываем на соревнованиях высокие результаты.
По ее словам, большую роль в этом играет спутниковый интернет — как инструмент получения специальной информации. Кроме того, можно, сидя дома, удаленно приобрести билеты на любой вид транспорта, чтобы съездить на соревнования.
— Раньше нам приходилось выезжать за ними в кассу за 200 километров отсюда. Благодаря спутниковому интернету, все прошло очень оперативно и успешно. В общем, без спутникового интернета в моей деятельности все равно, что без рук, — уверяет Зоя Гиргель.
История успешного тренера из приморской глубинки была положена в основу документального фильма, снятого в рамках проекта «Меняем жизнь людей». Представляя его во Владивостоке, генеральный директор РТКОММ Сергей Ратиев отметил: «Наш проект — о тех, кто уже эффективно пользуется спутниковым интернетом и для тех, кто пока еще не знает о его безграничных возможностях».
Проект РТКОММ продолжается. Следующих претендентов представила посол проекта РТКОММ «Меняем жизнь людей» в Приморском крае — меценат и продюсер детских проектов Катерина Бабенко, которая побывала в гостях у Зои Гиргель и ее воспитанников. По итогам журналистского голосования менять жизнь к лучшему будет Анатолий Соловьев, генеральный директор АНО «Культурный центр «Наш мир». Он и его подопечные победили в голосовании журналистов, и теперь РТКОММ обеспечит детский центр спутниковым интернетом.
— Благодаря проекту РТКОММ «Меняем жизнь людей» еще больше жителей труднодоступных и удаленных территорий Приморья узнают о тех возможностях, которые может дать им спутниковый интернет, — подчеркнула Катерина Бабенко.