Банк России в четвертый раз открыл свои двери во Владивостоке

Банк России в четвертый раз открыл свои двери во Владивостоке

1 октября 2019, 14:09
Общество
На площадке ГУ ЦБ РФ все желающие проверяли свои знания о финансах в игре "Монетный двор", знакомились с историей отечественных денег и современными технологиями

28 сентября жители Владивостока стали гостями общероссийского Дня открытых дверей Банка России. На площадке Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской Федерации все желающие проверяли свои знания о финансах в игре «Монетный двор», знакомились с историей отечественных денег и современными финансовыми технологиями. В рамках мероприятия также прошёл необычный финансовый квест по центру Владивостока, сообщили газете "Золотой Рог" в пресс-службе Дальневосточного ГУ Банка России.

Участникам финансового квеста предстояло выполнить в историческом центре города несколько заданий, связанных с финансами и становлением банковской системы края, используя фантазию и эрудицию. Соревновались в этом интеллектуально-спортивном состязании 4 команды. Все участники квеста получили памятные сувениры, а самую креативную команду ждали специальные призы от начальника Дальневосточного ГУ Банка России Сергея Белова.

«Наш День открытых дверей впервые не ограничивается площадкой Дальневосточного главного управления Банка России. Это мероприятие уже стало доброй традицией, и каждый год мы стараемся придумать что-то новое, интересное и полезное для жителей и гостей города. Мы видим, как растёт интерес горожан к нашему мероприятию, к работе Банка России в целом и, конечно, повышению личной финансовой грамотности», ― отметил Сергей Белов.

Также посетители Главного управления с помощью специалистов оператора Единой биометрической системы ПАО «Ростелеком» познакомились с процедурами сдачи биометрических данных и удалённой идентификации.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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