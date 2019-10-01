Банк России в четвертый раз открыл свои двери во Владивостоке

«Наш День открытых дверей впервые не ограничивается площадкой Дальневосточного главного управления Банка России. Это мероприятие уже стало доброй традицией, и каждый год мы стараемся придумать что-то новое, интересное и полезное для жителей и гостей города. Мы видим, как растёт интерес горожан к нашему мероприятию, к работе Банка России в целом и, конечно, повышению личной финансовой грамотности», ― отметил Сергей Белов.