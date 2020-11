Бизнес-гороскоп: Финансовые потоки зальют глаза Водолеям

Гороскоп на неделю с 30 сентября по 6 октября

Гороскоп на неделю с 30 сентября по 6 октября ОВЕН. В понедельник возможно получение важной информации, которая будет способствовать улучшению вашего материального положения. Во вторник будут удачными покупки и приобретения. В четверг вам предложат новый проект или новую работу. ТЕЛЕЦ. Постарайтесь в среду отнестись скептически к новому заманчивому финансовому предложению, оно грозит принести одни потери. Берегите свой кошелек. Не тратьте деньги на ненужные вещи, пусть даже на первый взгляд они покажутся просто необходимыми. БЛИЗНЕЦЫ. Финансовое положение вас радует. В понедельник вы можете ожидать солидных денежных поступлений. Ваша карьера идет в гору, вас ждут новые горизонты и успех. РАК. На этой неделе не рекомендуется тратить слишком много. Не злоупотребляйте кредитной картой. Скоро вы получите премию, тогда и купите себе обновки. Среда - благоприятный день для деловых встреч и решения финансовых вопросов. ЛЕВ. Достаточно позитивная неделя в финансовом плане, если соблюдать определенные меры безопасности. Во вторник будут удачными сделки с новыми партнерами, они принесут прибыль. В четверг вероятны финансовые поступления. Осторожнее с деньгами в пятницу и выходные дни. ДЕВА. Среда - важный день для нового дела, но вы можете натолкнуться на некоторое препятствие. Постарайтесь не отступать, а сосредоточиться и добиться поставленной цели, так как от положительного результата многое зависит. В пятницу возможны финансовые поступления и удачны покупки. ВЕСЫ. Достаточно много времени уйдет у вас на решение деловых вопросов. Не спешите и постарайтесь не создавать конфликтных ситуаций. Серьезное отношение к делу позволит значительно улучшить ваше финансовое положение в четверг и пятницу. СКОРПИОН. Если вы дали слово, то сдержите его - это благоприятно отразится на партнерских отношениях и стабилизирует ваше финансовое положение. Новый проект окажется выгодным для вас. В бизнесе вам сопутствует удача. Деловые контакты порадуют вас. СТРЕЛЕЦ. Ваши деловые идеи начинают приносить ощутимые результаты. Учитывая интересы партнеров, вы только выиграете и упрочите свои финансовые позиции. Воспользуйтесь случаем - отложите деньги на отдых или крупную покупку. В конце недели вашим близким людям может понадобиться финансовая поддержка. КОЗЕРОГ. Во вторник и среду с решением серьезных финансовых вопросов желательно повременить. Ситуация вскоре переменится, и о спешке, и о лишних эмоциях вам придется пожалеть. В четверг вас могут ожидать денежные поступления, незначительные, но нелишние. ВОДОЛЕЙ. Финансовая стабильность ослабит ваше внимание, что может привести к ошибкам и неточностям. Сейчас не время надеяться на своих партнеров, они могут вас подвести. Если вы решили сменить работу, действуйте быстро, иначе погрязнете в сомнениях. РЫБЫ. Звезды предупреждают: ваше финансовое положение не сочетается с вашими наполеоновскими планами. Умерьте свой пыл и аппетит. Постарайтесь не тратить деньги на авантюрные предложения. Будьте рациональны, а не импульсивны. Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.com. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter