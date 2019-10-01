День города в Спасске-Дальнем: Штурмовые ночи и танцы в кигуруми

- Очень важно, что каждый из нас осознает свою причастность к судьбе города, созидает на благо спасской земли, возрождает и поддерживает ее традиции. Благодаря вам, мы не стоим на месте, участвуем в реализации многих программ, сегодня наш бюджет, перевалил далеко за один миллиард рублей. На территории города реализуются и стратегические национальные проекты, такие как образование, здравоохранение, спорт, культура. Мы с каждым годом увеличиваем объемы и темпы всевозможных работ по разным направлениям. Реализуем инвестиционные проекты, создаём новые рабочие места. У города, положительная динамика в развитии и это очень важно, - отметил в своем выступлении глава Спасска-Дальнего Вячеслав Квон.