Инвесторы бегут с территорий опережающего развития

«В целом (в Хабаровском крае) сокращается количество рабочих мест на территориях опережающего развития. Это минус 837 мест по отношению к 2018 году. <...> Есть целый ряд расторгнутых, к сожалению, инвестиционных соглашений на территориях опережающего развития. То есть в целом это единственная территория, где динамика в ТОР на убытие, а не в плюс», - цитирует г-на Трутнева ТАСС.