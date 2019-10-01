Кэшбоксы в автобусах Владивостока уже начали ломаться

Как сообщил корреспонденту газеты «Золотой Рог» один из водителей муниципального автобуса, еще во время испытаний эти чудоаппараты показали себя с самой плохой стороны. «Кэшбоксы заклинивало практически на каждой остановке, а уж про часы пик я вообще молчу. Тут просто приходилось переквалифицироваться в оператора «коробки», постоянно вынимая застрявшие монеты, помогать пассажирам вставлять в аппарат мятые купюры и терпеливо и внимательно следить, как люди пересчитывают сдачу». Однако власти, которые устроили борьбу с «черным» налом на транспорте, все же настояли на том, чтобы кэшбоксами были оборудованы муниципальные автобусы.