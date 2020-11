Кэшбоксы в автобусах Владивостока уже начали ломаться

Многие кэшбоксы для приема оплаты за проезд "налички", введенные совсем недавно в общественном транспорте Владивостока, не проработали и месяца

Многие кэшбоксы для приема оплаты за проезд «налички», введенные совсем недавно в общественном транспорте Владивостока, не проработали и месяца Как сообщил корреспонденту газеты «Золотой Рог» один из водителей муниципального автобуса, еще во время испытаний эти чудоаппараты показали себя с самой плохой стороны. «Кэшбоксы заклинивало практически на каждой остановке, а уж про часы пик я вообще молчу. Тут просто приходилось переквалифицироваться в оператора «коробки», постоянно вынимая застрявшие монеты, помогать пассажирам вставлять в аппарат мятые купюры и терпеливо и внимательно следить, как люди пересчитывают сдачу». Однако власти, которые устроили борьбу с «черным» налом на транспорте, все же настояли на том, чтобы кэшбоксами были оборудованы муниципальные автобусы. Еще одному корреспонденту газеты «Золотой Рог» сегодня утром, 1 октября удалось даже сфотографировать один такой сломавшийся кэшбокс, на котором водитель разместил «классическую» коробку с мелочью. Кстати, напоминаем, что в транспортной сфере Владивостока за последние дни произошли весьма значимые события. Во-первых, стоимость проезда в общественном транспорте Владивостока существенно изменилась. Теперь цена одной поездки в автобусе составляет 28 вместо 23 рублей, в троллейбусе и трамвае – 20 вместо 16 рублей, на фуникулере – 20 вместо 14 рублей. Как ранее сообщали в мэрии, рост тарифа сразу на 5 рублей, 4 рубля и 6 рублей соответственно объясняется «ростом цен на топливо и запчасти, другие хозяйственные нужды, а также необходимостью обновления парка общественного транспорта». Что тут сказать?... Столь стремительный рост тарифов очень сильно ударил по кошелькам владивостокцев, большинство из которых, несмотря на бравые отчеты статистиков и властей, все же можно смело отнести к бедноте. Новые тарифы вызвали массовое возмущение горожан, которые прекрасно понимают, что никаких изменений по части обновления автопарка и тем более в сервисе, не произойдет. А 30 сентября на муниципальные маршруты вышло 26 новых автобусов. 15 автобусов ЛиАЗ выпустили на маршрут № 15 ТЦ «Изумруд» – Приморский океанариум. Восемь ПАЗ работают на маршруте № 15к ТЦ «Изумруд» – Трудовая. Три ПАЗ пополнили маршрут № 29 Воевода – ТЦ «Изумруд». Все эти автобусы будет обслуживать муниципальный перевозчик «ВПОПАТ-1». На какие маршруты распределят еще 69 автобусов, которые также приобрела администрация города, власти сообщать позже. А если вы вдруг подумали, что повышение цены проезда более чем на 20 % на в том числе "хозяйственные нужды" - это про гигиену и санитарию, советуем расслабиться. Авобусы по новой цене, как водится, забыли даже помыть. И разговор сейчас не о внешнем виде - вековая грязь и вонь в салонах, похоже, так никого и не озаботили. "Возмущению нет предела. Но так хочется остановиться и перестать возмущаться", - сетует один из пассажиров владивостокского общественного транспорта. Фото газеты «Золотой Рог». Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter