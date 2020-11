Обгоревшая плавбаза "Петр Житников" пойдет на ремонт своим ходом

Внутренние помещения на судне выгорели почти на 100%

Внутренние помещения на судне выгорели почти на 100% Принадлежащая «Дальморепродукту» плавбаза «Петр Житников», на которой в районе Южных Курил почти неделю продолжался пожар, своим ходом пойдет в Находку. По данным Росрыболовства, внутренние помещения на судне выгорели почти на 100%. По информации ТАСС, плавбаза во вторник должна отправиться в порт в сопровождении траулера «Чемпион», после откачки воды из помещений. «Аварийная ПБ «Петр Житников» лежит в дрейфе и имеет возможность малого хода. На борту находится 63 человека из экипажа АС. Все системы для перехода судна в порт в рабочем состоянии. Все системы управления судна на мостике для безопасного перехода в рабочем состоянии», - отмечается в сообщении Росрыболовства. Пожар на плавбазе «Петр Житников» возник 23 сентября, на борту находились 420 человек, 361 из них эвакуировали рыболовные суда на остров Шикотан, 59 человек оставались на борту для продолжения борьбы с огнем в качестве аварийной бригады. Затем аварийную группу увеличили до 65 человек. Пожар на плавбазе был потушен 30 сентября. Плавбаза типа «Содружество» построена в 1989 году. Это одна из крупнейших плавбаз в мире, она предназначена для приема от добывающих судов краба и рыбы-сырца и их переработки в консервы, пресервы, мороженую продукцию, рыбную и крабовую муку, жир, а также для снабжения добывающих судов и их обслуживания. Судно работает под российским флагом. Юрий РОГОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток. Фото: Instagram/moryakidv

