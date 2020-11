Октябрьские события

О главных датах октября в Приморском крае - в обзоре "Золотого Рога"

О главных датах октября в Приморском крае - в обзоре «Золотого Рога» Наступивший октябрь для Приморья будет насыщен торжественными, спортивными и культурными мероприятиями. Одним из главных событий для региона станет 81-летие со дня образования Приморского края, дата празднования которого изменена. В рамках проекта «Краевой календарь» газета «Золотой Рог» предлагает обзор наиболее значимых событий и мероприятий октябрьских недель 2019 года. Главный праздник региона Еще в прошлом, 2018, году официальным Днем Приморского края в календаре значилась дата 25 октября. Официально этот праздник был утвержден в 1995 году, когда был принят действующий Устав Приморского края. Однако в этом году депутаты законодательного собрания Приморья утвердили новый праздничный календарь региона. Теперь Днем Приморского края будет считаться 20 октября - в этот день в 1938 году Приморский край, в результате подписания указа Президиума Верховного Совета СССР «О разделении Дальневосточного края на Хабаровский и Приморский край», получил свое современное название и обрел нынешний административно-территориальный статус. С инициативой о переносе даты празднования Дня Приморского края выступил глава региона Олег КОЖЕМЯКО, подчеркнувший, что именно день разделения Дальневосточного края на Приморский и Хабаровский и должен стать официальным праздником региона. Депутаты, одобрившие предложение главы Приморья, согласовали и другие праздничные и памятные даты, в том числе День герба и флага Приморского края, который отмечается 21 января. Традиционно к Дню Приморского края во многих учреждениях образования и культуры проходят яркие праздничные мероприятия - концерты, выставки, конкурсы, конференции, открытые уроки и т.д. Напомним, в 2018 году Приморский край отпраздновал свой 80-й день рождения. Основные торжества развернулись на центральной площади Владивостока. Там в течение всего дня работала выставка «Улицы Приморского края», проходили концерты, выступали творческие коллективы. Кульминацией праздника стал фейерверк с музыкальным сопровождением. Читайте также «Досье «ЗР» в «подвале» полосы. От села до города В октябре свой день рождения празднует и другой приморский город - Фокино, получивший официальный статус закрытого города 4 октября 1980 года. В 1891 году в районе современного города Фокино было основано селение Промысловка Петровской волости, Ольгинского уезда Приморской области. Постановлением Президиума ВЦИК от 4 января 1926 года образован Шкотовский район с центром в селе Шкотово, в состав которого вошёл Промысловский сельсовет. В 1958 году решением Приморского крайисполкома населенный пункт Промысловка был отнесен к категории рабочих посёлков, и в дальнейшем он вошёл в черту поселка Тихоокеанский. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 4 октября 1980 года посёлок Тихоокеанский был выделен из Шкотовского района и переименован в закрытый город Фокино - в честь командующего Тихоокеанским флотом адмирала Виталия Алексеевича ФОКИНА. Незаменимая профессия 5 октября в России отмечается профессиональный праздник работников сферы образования – День учителя, который совпадает с Всемирным днем учителя. Праздник начали отмечать еще в Советском Союзе, указ об этом был издан 29 сентября 1965 года. В этот день учебный процесс сокращается или полностью посвящается торжественным мероприятиям. Учащиеся традиционно устраивают для педагогов праздничную программу, ученики и их родители поздравляют педагогов с профессиональным праздником, желают им здоровья и успехов в нелегком труде, вручают букеты цветов и подарки. Во многих образовательных учреждениях страны День учителя становится «Днем самоуправления» - преподаватели и ученики на несколько часов меняются местами. В школах проходят праздничные линейки, выступления творческих коллективов с песенными и танцевальными номерами. Проводятся выставки работ воспитанников, размещаются стенгазеты. В учреждениях культуры руководство управления министерства образования поздравляет учителей, награждает лучших сотрудников и победителей конкурса «Учитель года» грамотами, медалями, ценными подарками. Педагоги со стажем более 15 лет, которые внесли значительный вклад в обучение детей, получают звание «Заслуженный учитель Российской Федерации». Первые лица государства выступают с благодарственными речами, упоминают о роли этой профессии в развитии общества, отмечают достижения и трудности системы образования. Отметим, что, как заявила врио вице-губернатора – директор департамента образования и науки края Наталья БОНДАРЕНКО, с 1 января 2020 года оклады работников образовательных учреждений Приморья повысятся, что компенсирует понижение районного коэффициента до уровня федерального. Согласно Постановлению Администрации Приморского края, базовый оклад для педагогов учреждений образования определен в размере 12 600 рублей. Все остальные вопросы, касающиеся компенсирующих и стимулирующих выплат, будут решать руководители образовательных учреждений. Концертная организация высшего уровня 1 октября свой юбилей - 80 лет со дня образования - отпраздновала Приморская краевая филармония, которая ведет свою историю с октября 1939 года. Само здание филармонии, расположенное в историческом центре г. Владивостока, и постройки, предшествовавшие ему, издавна были связаны с культурными традициями города. С 1907 года здесь располагался Театральный зал. Затем, в разное время, здание являло собой Оперный театр,Театр юного зрителя, Краевой драматический театр. Приморский краевой драматический театр им. М. Горького, созданный в 1932 году, работал на этой сцене почти сорок лет. Концертный зал Приморской краевой филармонии открылся в 1980 году. Рядом с большим залом, для камерных концертов и выступлений, был оборудован малый зал. В настоящее время Приморская краевая филармония представляет собой концертную организацию высшего уровня, которая участвует во всех культурных государственных проектах и программах, и, в том числе, занимается организацией и проведением гастролей российских и зарубежных деятелей искусства. В честь юбилея в стенах филармонии 4 октября пройдёт капустник с участием Тихоокеанского симфонического оркестра. Кроме того, 18 октября в филармонии состоится концерт Сеульской оперы с участием дирижёра Kim Young Keun из республики Корея. С 5 по18 октября текущего года в стенах филармонии состоится ежегодный фестиваль культур стран Азиатско-Тихокеанского региона, который откроет большой благотворительный русско-японский концерт, в котором выступят солисты Токийской оперы, ансамбль колокольчиков (Англия), два хоровых коллектива (Япония) и академический хор ДВФУ. В рамках фестиваля зрители смогут увидеть выступление артистов из республики Корея. А с 8 по 16 ноября в стенах Приморской краевой филармонии состоится долгожданное событие - традиционный Международный фестиваль, участие в котором примут исполнители из Франции и США. В здоровом теле… Популяризация здорового образа жизни - одно из приоритетных направлений государственной политики Российской Федерации. В рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2013-2021 годы за последний год в Приморском крае было построено внушительное число спортивных объектов. Профессиональные спортсмены из года в год принимают участия в соревнованиях регионального, всероссийского и международного уровня, неизменно демонстрируя самые высокие результаты. Так, ООО Федерация бокса России с 1 по 5 октября организует Всероссийские соревнования класса «А» памяти мастера спорта СССР В. САХАРОВА, которые пройдут во Владивостоке. А с 8 по 12 октября в Находке пройдут Соревнования по боксу класса «Б» «Восточный» памяти И.С. ИБРАГИМОВА, при участии юношей 15-16 лет, а также, юниоров 17-18 лет. Со 2 по 7 октября ОФСОО «Федерация спортивного ориентирования России» проводит в столице ДФО Кубок России по спортивному ориентированию. С 10 по 14 октября та же Федерация организует во Владивостоке Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию. С 11 по 13 октября во Владивостоке пройдет Первенство ДФО по дзюдо. С 12 по 13 октября Танцевально-спортивный клуб (ТСК) «Юность планеты» проводит во Владивостоке соревнования «Осенний кубок-2019». А 20 октября в г. Артёме пройдут соревнования «Очарование - 2019», организатором которого является ТСК «Мечта». Отметим, 29 апреля 2019 года вступил в силу закон «О праздничных днях и памятных датах Приморского края (N 500-КЗ), принятый Законодательным Собранием Приморского края 23 апреля 2019 года. Настоящий Закон устанавливает праздничные дни и памятные даты Приморского края в целях формирования уважительного отношения к историческим традициям, доблести и мужеству предыдущих поколений, утверждения в общественном сознании нравственных и духовных ценностей, развития традиций патриотизма, укрепления единства и дружбы народов, проживающих на территории Приморского края. Финансовое обеспечение мероприятий, посвященных праздничным дням и памятным датам Приморского края, осуществляется за счет средств краевого бюджета, бюджетов муниципальных образований и внебюджетных средств. Досье "Золотого Рога": Напомним, изначально в состав Приморского края вошли Приморская и Уссурийская области. Сегодня Приморье - это 12 городских округов и 22 муниципальных района, всего 659 населенных пунктов. Современная территория Приморского края граничит с Хабаровским краем, КНР, КНДР, с юга и востока омывается Японским морем. На фото: В 2018 году Приморский край отпраздновал свой 80-й день рождения. Кульминацией праздника стал фей- ерверк с музыкальным сопровождением. Фото автора Анна МАЦОВСКАЯ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

