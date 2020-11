Пожилые приморцы пошли учиться

Получить новые профессиональные навыки людям в возрасте 50+ дает нацпроект "Старшее поколение"

Получить новые профессиональные навыки людям в возрасте 50+ дает нацпроект «Старшее поколение» Недавние изменения в пенсионном законодательстве поставили вопрос об усилении мер социальной поддержки пожилых людей, повышению их защищенности на рынке труда. Одной из таких мер поддержки является бесплатное обучение граждан предпенсионного и пенсионного возраста востребованным профессиям. В Приморском крае удалось за короткий срок наладить систему профобучения пожилых людей, которая уже позволила сотням человек получить новую специальность. Меры государственной поддержки граждан пенсионного и предпенсионного возраста обсуждали на одной из секций краевого форума «Полезно пенсионерам», который прошел во Владивостоке в конце сентября. Форум, который проводился уже в четвертый раз, собрал рекордное количество участников – на его площадках побывало более 1,2 тысячи приморцев. Организаторами мероприятия выступили НКО «Родные люди», Приморский центр социального обслуживания населения и администрация Приморского края. В этом году благодаря поддержке со стороны администрации организаторы форума смогли открыть новые площадки, привлечь к участию в выставке больше партнеров, провести больше мастер-классов. Приветствуя гостей форума, врио вице-губернатора Приморья Сергей МАКСИМЧУК отметил, что государственная политика в отношении старшего поколения направлена на поддержку достойного уровня жизни пожилых людей. - Активное долголетие - один из приоритетов в реализации национального проекта «Демография». И сегодняшний форум подтверждает: приморские пенсионеры не сидят дома, полны сил, интересных идей. Задача власти - вовлечь представителей старшего поколения в общественную жизнь, предоставить вам возможность для творческой самореализации, занятий спортом, возможность продолжать трудовую деятельность, при желании – получить новые знания и навыки, - отметил Сергей Максимчук. От сертификата до трудоустройства

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter