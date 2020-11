Приморье поздравляет "дошколят"

В День воспитателя дошкольные работники получают подарки, сделанные руками малышей

В День воспитателя дошкольные работники получают подарки, сделанные руками малышей 27 сентября приморские работники детских садов отметили свой профессиональный праздник - День воспитателя. В этот день в дошкольных учреждениях на торжественных утренниках дети поздравляют весь персонал детских садов - воспитателей, их помощников, нянь - и дарят им подарки, сделанные своими руками. Начальство, как водится, поощряет особо отличившихся грамотами и премиями, а родители детишек говорят самые теплые слова в адрес тех, кто каждый день дарит малышам заботу, внимание и радость. Поддержка и мотивация Стоит отметить, что краевые власти тоже не забывают о сфере дошкольного образования и уделяют ей пристальное внимание не только в профессиональный праздник ее работников. Поддержка, скажем откровенно, труженников дошкольного образования, педагогов, и в целом совершенствование этой системы в Приморье – одно из самых важных направлений работы администрации Приморья. На сегодняшний день в регионе реализуют программы дошкольного образования, а также осуществляют присмотр и уход за юными жителями региона 623 организации по всему краю. Среди них - как государственные, так и частные учреждения. В прошлом году муниципалитетами были разработаны и утверждены планы мероприятий, согласно которым с 2018 по 2020 годы в Приморском крае планируется создать дополнительно свыше 2,8 тысячи мест, из них около 1,3 тысячи – для малышей до трех лет. По информации администрации Приморского края, с начала года было введено дополнительно семь групп на 164 места. Для детей в возрасте до 3 лет – пять групп на 109 мест, а для ребят старше – две группы на 55 мест. Кроме того, в рамках подпрограммы «Развитие системы дошкольного образования» государственной программы «Развитие образования Приморского края» на 2013-2021 годы только в прошлом году на капитальный ремонт зданий и благоустройство территорий муниципальных детских садов было предусмотрено и распределено более 30 миллионов рублей. На сегодняшний день продолжается и строительство новых детских образовательных учреждений. Так, в 2018 году на строительство, реконструкцию зданий, в том числе проектно-изыскательские работы, в муниципалитетах было предусмотрено более 95 миллионов рублей. В ближайшее время в Большом Камне и Дальнереченске появятся два детских сада общей вместимостью на 400 мест. Уже начато возведение учреждения на 55 мест в селе Хмыловка Партизанского района. Кроме того, в перечень приоритетных объектов плана социального развития центров экономического роста Приморья включены пять детских образовательных организаций Владивостока общей вместимостью более чем 1 тыс. мест. Важно отметить, что их возведение было запланировано с привлечением средств федерального бюджета на условиях софинансирования 99 к 1. В числе прочих мероприятий – реконструкция детского сада на 350 мест во Владивостоке на улице Постышева, строительство учреждения на 240 мест в микрорайоне Снеговая Падь, на 150 мест – на улице Станюковича, на 230 мест – на улице Маковского и на 120 мест – на ул. Тихвинской. В администрации края подчеркивают, что вопрос создания дополнительных мест в детских образовательных организациях находится на постоянном контроле департамента образования и науки, который ежемесячно проводит мониторинги строительства, реконструкций, капитального ремонта зданий объектов дошкольного образования, ввода дополнительных мест. Одна из первостепенных задач краевой администрации – в создании комфортных условий для работников сферы, с целью их мотивации для проживания и осуществления трудовой деятельности на территории Приморского края. Для этого разработан целый ряд мер поддержки, среди которых - программа льготного ипотечного кредитования для работников бюджетной сферы, в рамках которой специалисты могут взять ипотеку по ставке от 5,5%. Предусмотрена также возможность субсидирования из краевого бюджета первоначального ипотечного взноса. Первый воспитатель Мы все понимаем, что фигура воспитателя очень важна в становлении ребенка. Наряду со многими другими факторами именно благодаря ответственному труду работников дошкольного образования дети приобретают нужные навыки в обществе. История дошкольного воспитания и образования в России берёт своё начало в 1863 году. Именно тогда, 27 сентября, Аделаида Семёновна СИМОНОВИЧ открыла первый в Российской империи детский сад. В те времена, почти 150 лет назад, женское образование не приветствовалось и не поддерживалось. Понятие «женские гимназии» не существовало, не говоря уже о высших учебных заведениях. Однако настойчивая Аделаида Семёновна смогла закончить 5 классов школы и с помощью самообразования сдала экзамен на звание домашней учительницы. Правда, получить высшее образование в России ей не удалось. Симонович отказали в праве посещать лекции в Московском университете, и предприимчивая женщина отправилась за границу, в Швейцарию, где смогла получить педагогическое образование. Там же она познакомилась со своим будущим мужем. Позже, именно совместно с супругом, Аделаида Семёновна и открыла свой детский сад в Петербурге на Васильевском острове. Молодой и перспективный Сегодня в России насчитывается более 60 тысяч детских дошкольных учреждений. В них трудятся более миллиона воспитателей, которые заботятся о малышах, развивают детские таланты и способности, воспитывают достойных граждан страны. День воспитателя и всех дошкольных работников в нашей стране - праздник молодой. В этом году ему исполнилось всего 15 лет. Первые торжества состоялись в 2003 году, когда влиятельные издания по проблемам педагогики выдвинули предложение об установлении Дня воспитателя и всех дошкольных работников. Идею поддержали ведущие специалисты отрасли, и одобрили чиновники. С момента появления День воспитателя отмечался как общественный праздник и не имел официального статуса. В 2008 году Министерство образования внесло праздник в число федеральных. С 2009 года педагогов и помощников воспитателей поздравляют на государственном уровне. В профессиональный праздник педагогов дошкольного образования их воспитанники дарят виновникам торжества цветы, конфеты, открытки. В детских садах устраиваются утренники, выступления детских коллективов с песенными и танцевальными номерами. Проводятся выставки поделок, аппликаций, размещаются стенгазеты и фотографии. Лучших сотрудников дошкольных учреждений награждают грамотами, медалями, ценными подарками за выдающиеся достижения в работе. Люди, дающие «старт» Воспитатели и дошкольные работники - одни из самых важных людей в жизни ребенка, закладывающие у него базовые понятия об окружающем мире, прививающие хорошие привычки - к труду, усидчивости, концентрации внимания, мышлению. Профессия воспитателя начинается с получения педагогического высшего или средне-специального образования. Дошкольный педагог должен быть разносторонне развитым человеком, стремиться к самосовершенствованию. Он должен обладать высокими моральными качествами, терпением, выдержкой, доброжелательностью, благосклонным отношением к людям, и готовностью всегда прийти на помощь. Профессия воспитателя тесно связана с творчеством. Она обязывает находить уникальные подходы в обучении ребенка, способствовать пониманию материала. Но главное - воспитатель должен любить детей. Благодаря мудрости воспитателей, дети после обучения в дошкольном учреждении уже умеют себя вести в обществе. Воспитатель закладывает основы формирования личности будущего взрослого человека. КСТАТИ Детский сад в копеечку Изначально дошкольные учреждения в России были платными и предназначались для детей состоятельных граждан. Первый бесплатный детский сад был открыт в Петербурге в 1868 году. Эту идею поддержали благотворительные организации, и такие учреждения начали открываться по территории всей страны. Первое дошкольное учреждение появилось в Германии в 1837 году. Его основателем был педагог Фридрих ФРЕБЕЛЬ. Ему принадлежит идея термина «детский сад» (Kindergarten). Первый детский сад на территории Российской империи был основан в 1859 году в городе Гельсингфорсе. Сегодня есть страны, где с 6 лет посещение детских садов является обязательным элементом подготовки к школе. Родителей, которые не отдали ребенка к этому возрасту в дошкольное учреждение, привлекают к ответственности. На фото: Детские сады стали неотъемлемым элементом развития современного ребенка, а значит, эти учреждения и сами должны быть современными. Фото автора. Виктор КУДИНОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

