"Существует прямая взаимосвязь: сильный учитель - это сильные ученики"

Директор средней школы рассказала о работе преподавателей в приморской глубинке Развитие образования – приоритетное направление социальной политики Приморья. В 24 муниципалитетах края работают 130 базовых школ. Ежегодно за счет средств краевого бюджета свою квалификацию повышают 4,5 тысячи педагогов. 5 октября в России отмечается профессиональный праздник работников сферы образования - День учителя. Директор школы поселка Ярославского Надежда ДМИТРЕНКО рассказала о нелегком труде преподавателей, обучающих детей в отдаленном от дальневосточной столицы районе. Досье "Золотого Рога": Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа» (МБОУ СОШ) пгт. Ярославский Хорольского муниципального района Приморского края имеет диплом победителя конкурса общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы в рамках приоритетного национального проекта «Образование». На протяжении пяти лет школа является победителем и призером районного конкурса «Лучшая школа года». В 2015 году учреждение получило свидетельство о присвоении статуса региональной инновационной площадки по теме: «Общественная организация «Содружество» как инновационная форма взаимодействия школы, семьи, социума». В МБОУ СОШ пгт. Ярославский работает 62 педагогических работника, из которых 58 имеют высшее образование, 4 – среднее профессиональное педагогическое образование. Все педагоги соответствуют профстандартам. Количество учеников – 967. Из них 851 обучаются по новым образовательным стандартам (с 1 по 9 класс). - Надежда Борисовна, сколько лет вы работаете в педагогической сфере и как давно занимаете должность директора школы? - Мой общий стаж - 45 лет. За этот период времени я прошла все ступени работы с детьми – я работала и старшей пионерской вожатой, и учителем начальных классов, дальше - завучем по внеклассной работе и завучем по учебно-воспитательной работе. С 2002 года заняла должность директора Ярославской школы №1. Значительный опыт работы дает мне возможность легко вникать во все нюансы образовательного процесса - от коммуникации с педагогическим коллективом и учениками до организационных моментов. - Директор школы – это руководитель большого коллектива. Как вам удается сплотить сотрудников? - Я предпочитаю демократический стиль управления, стараясь мотивировать сотрудников и учеников на развитие школы. Работать с коллективом в 105 человек непросто, однако опыт и коммуникативные навыки помогают найти индивидуальный подход к каждому сотруднику, создавая оптимальные условия для эффективной работы в части достижения поставленных задач. Безусловно, помимо выстраивания внутренней концепции работы школы, директор выполняет и другие важные обязательства. В их числе - материальная база учреждения, проведение аукционов, закупок, выстраивание договорных отношений и многое другое. Именно благодаря ежедневной кропотливой работе мы приходим к положительным результатам. - Какие качества школа старается привить ученикам? - Прежде всего, это самостоятельность, ответственность за свои поступки, уверенность в своих силах, настойчивость, любознательность, гибкость мышления, творческий подход к решению поставленных задач - одним словом, своих учеников мы учим УЧИТЬСЯ. Чтобы добиться успехов в жизни, современные дети должны иметь высокую мотивацию к обучению и очень много работать. Хочу отметить, что у наших ребят практически нет свободного времени. Помимо стандартных уроков, старшеклассники уделяют повышенное внимание саморазвитию, дополнительным занятиям, работе с репетиторами. В результате большинство выпускников нашей школы поступают в высшие учебные заведения на бюджетной основе и достойно входят во взрослую жизнь. - Не мешает ли работе то, что современные родители не только активно вникают в вопросы управления школой, но и участвуют в этом процессе? - В рамках создания инновационной площадки, особое внимание мы акцентируем на взаимодействии школы, семьи и социума. Очень важно, когда совместно с педагогом в работу включаются родители. Ведь только совместными усилиями можно достичь каких-то значимых результатов. Безусловно, школа - это важный вспомогательный инструмент, предоставляющий образовательную базу в разрезе коммуникативного социального опыта. Однако в процессе формирования и воспитания ребенка первую и ключевую роль играет семья. Когда родители искренне заинтересованы в успехах своего ребенка, тот прилагает все усилия, чтобы оправдать доверие взрослых, и учится с удовольствием. С нашей стороны, школа предоставляет каждому ученику условия обучения по его задаткам. У нас успешно проходят обучение дети с ОВЗ (ограниченные возможности здоровья. - Прим. ред.), образовательный процесс в шести классах проходит по адаптированной программе, а несколько детей приобретают знания в рамках адаптированной индивидуальной программы. - А что наиболее существенно влияет на результаты образования сегодня? - С относительно недавнего времени в образовании создана система мониторинга, основа которого - управление качеством образования. Этот подход связан с переходом на новые федеральные стандарты образования (ФГОС), которые формируют универсальные учебные действия. Существует прямая взаимосвязь: сильный учитель - это сильные ученики. Поэтому наша школа уделяет большое внимание переподготовке учительского состава. Что касается обновления материальной базы, благодаря краевому финансированию, в нашей школе появился «мобильный класс» - 25 компьютеров, новые планшеты, большой сенсорный телевизор и точка Wi-Fi. «Мобильный класс» позволяет преподавателям проводить уроки в самых современных форматах. Отличительная особенность новых обучающих программ - в системно-деятельном подходе, который обеспечивает формирование готовности учащихся к саморазвитию и непрерывному образованию. Современный учитель не дает ребенку готовые знания, но аккуратно наталкивает на них. Урок выстраивается так, чтобы в процессе обучения дети самостоятельно могли понять суть вопроса, дать ему собственное определение и прийти к логическому выводу. Главная задача педагога - научить ребенка размышлять и мыслить. Подобную практику мы применяем с первых классов начальной школы. Я уверена, новые образовательные стандарты открывают новые возможности для повышения качества образования. - Современный учитель – какой он? - Педагог должен уметь работать с любыми детьми, в том числе - в условиях реализации программ инклюзивного образования. Учитель должен постоянно совершенствоваться и развиваться. Это самое главное в преподавательской деятельности. - Из того, что было запланировано вами на текущий учебный год, что удалось воплотить в жизнь? В этом году мы рискнули принять участие во всероссийском конкурсе «Гордость отечественного образования». Летом вместе с учениками мы подготовили и выставили на сайт объемный материал о работе и достижениях нашей школы. В конкурсе принимало участие свыше 20 тысяч образовательных учреждений. К нашей огромной радости, мы попали в список лауреатов - победителей. Что касается планов на этот, не закончившийся еще год, мы подали конкурсную заявку на предоставление гранта из краевого бюджета в форме субсидий на поддержку образовательных инициатив, сумма которого - 1 млн рублей. Так как с 2015 года и по настоящее время мы позиционируем себя как инновационную площадку, в случае победы на этом конкурсе все средства пойдут на создание интерактивного зала боевой славы в рамках грядущего великого праздника - 75 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне. Кроме того, в конце декабря мы планируем провести масштабный межрайонный фестиваль, посвященный юбилейной дате окончания Войны с фашизмом. В рамках фестиваля мы организуем различные тематические конкурсы, такие как конкурс военных песен, конкурс плакатов, конкурс рисунков, мастер-класс «блюдо военных лет» и много других интересных мероприятий. - Какие перемены могут ожидать школу к следующему учебному году? - В рамках государственной программы Приморского края «Развитие образования Приморского края» на 2013-2021 годы в следующем году планируется масштабная реконструкция здания спального корпуса бывшего интерната. Это очень значимое событие для нашего поселка. В новом здании разместятся 4 кабинета начальных классов, библиотека, два современных центра - технологический и информационный. Все это позволит перевести детей начальной школы на занятия в одну смену, так как на сегодняшний день учеба в две смены представляет собой существенные проблемы как для самих учеников и их родителей, так и для педагогического состава школы. Хочу отметить, что в последнее время субсидии из краевого бюджета, поступающие регулярно и в полном объеме, значительно облегчают работу школы, делая процесс обучения детей намного более комфортным. Благодаря краевому финансированию мы имеем возможность обновлять мебель, проводить ремонтные работы, а также, приобретать необходимое оборудование. Еще один важный момент: с приходом к власти Олега КОЖЕМЯКО решился вопрос по обеспечению питанием детей из малообеспеченных семей. Решение данного вопроса имеет для нас огромное значение. А в ближайшее время продуктовые пайки будут получать и ребята, находящиеся на индивидуальном обучении. ВОПРОС РЕБРОМ - Что бы вы хотели пожелать коллегам в праздник работников сферы образования ? - Несмотря на трудные моменты в жизни, педагог обязан приходить к детям в хорошем расположении духа, подавая пример интеллигентности, спокойствия, авторитета. Поэтому, прежде всего, желаю своим коллегам крепкого здоровья, сил и терпения. Профессия учителя - это образец благородства и достоинства. Так пусть же достойные педагоги хотя бы с этого года начнут получать достойную оплату своего нелегкого труда. На фото: Директор школы поселка Ярославского Надежда Дмитренко: «Я предпочитаю демократический стиль управления, стараясь мотивировать сотрудников и учеников на развитие школы». Фото автора Виктор КУДИНОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

