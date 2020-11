У бывших "Хаяттов" появились новые управляющие

Каждой гостинице сибиряки приписали отдельную компанию

Каждой гостинице сибиряки приписали отдельную компанию ООО «Парк-отель «Бурдугуз» (Иркутская область), выкупившее за 3,7 млрд рублей два 5-звездочных отеля во Владивостоке (первоначально строились под брендом Hyatt), создало две 100%-ные дочерние компании для управления проблемными гостиничными комплексами. ООО «Многофункциональный комплекс «Бурный» и ООО «Многофункциональный гостиничный комплекс «Золотой Рог» были зарегистрированы во Владивостоке 6 сентября во время работы V Восточного экономического форума. Гендиректором обеих компаний назначена Светлана РЫСКАЛЬ. Напомним, что сибиряки получили в собственность отель премиум-класса со SPA-комплексом, расположенный на улице Набережной на мысе Бурном. Вместе с гостиничным комплексом покупателю перешло право аренды двух земельных участков общей площадью 31,2 тыс. кв. м. Второй объект – гостиничный комплекс премиум-класса на Корабельной набережной в бухте Золотой Рог. В состав лота вошли здание площадью 6,1 тыс. кв. м (степень готовности - 60%) и земельный участок площадью 1,5 га. ООО «Парк-отель «Бурдугуз» (Иркутск) контролируется структурами Олега ДЕРИПАСКИ, управляет одноименной гостиницей близ Иркутска. Досье газеты «Золотой Рог»: Строительство двух пятизвездочных гостиниц было начато во Владивостоке еще при губернаторе Сергее ДАРЬКИНЕ в рамках подготовки к саммиту АТЭС в 2012 году. Первоначально предполагалось, что оба объекта будут работать под брендом Hyatt, но американская компания вовремя ушла из проекта, оставив гнить на недостроях свои вывески. В конце ноября 2018 года депутаты Законодательного собрания Приморья одобрили предложение администрации края о продаже недостроенных с 2010 года гостиниц, содержание которых ежемесячно обходилось краевому бюджету в 32 млн рублей. При этом собственно бюджету Приморского края, из которого финансировался мегапроект, досталась лишь незначительная часть от 3,7 млрд рублей. Все дело в том, что порядка 2,2 млрд ушли на погашение кредитных обязательств перед Сбербанком плюс процентов по ним. Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток Фото Евгении ПРИЙМАК.

