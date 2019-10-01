У бывших "Хаяттов" появились новые управляющие

Досье газеты «Золотой Рог»: Строительство двух пятизвездочных гостиниц было начато во Владивостоке еще при губернаторе Сергее ДАРЬКИНЕ в рамках подготовки к саммиту АТЭС в 2012 году. Первоначально предполагалось, что оба объекта будут работать под брендом Hyatt, но американская компания вовремя ушла из проекта, оставив гнить на недостроях свои вывески. В конце ноября 2018 года депутаты Законодательного собрания Приморья одобрили предложение администрации края о продаже недостроенных с 2010 года гостиниц, содержание которых ежемесячно обходилось краевому бюджету в 32 млн рублей. При этом собственно бюджету Приморского края, из которого финансировался мегапроект, досталась лишь незначительная часть от 3,7 млрд рублей. Все дело в том, что порядка 2,2 млрд ушли на погашение кредитных обязательств перед Сбербанком плюс процентов по ним.