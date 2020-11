В Хабаровском крае стартовал отопительный сезон

Запуск тепла будет происходить поэтапно в течение 10 дней

Запуск тепла будет происходить поэтапно в течение 10 дней АО «Дальневосточная генерирующая компания» (ДГК, входит в группу «РусГидро») начинает отопительный сезон в Хабаровском крае. В Николаевском районе он стартует 30 сентября, в городе Амурске с 1 октября. Планируется, что в дома жителей краевой столицы тепло начнет поступать с 7 октября. Запуск тепла будет происходить поэтапно в течение 10 дней, чтобы не допустить разбалансировку гидравлических режимов и плавно ввести в работу оборудование насосных станций, тем самым снизив нагрузку на теплотрассы. Отопительный сезон начинается в соответствии с постановлениями администраций указанных населенных пунктов. Первыми к отоплению будут подключены детские сады и школы, учреждения здравоохранения, а также жилой фонд. Тепло в дома жителей поступает постепенно, по мере заполнения теплотрасс и подключения домов управляющими компаниями. В преддверии отопительного сезона энергетики провели ремонтную кампанию, в рамках которой проведены работы на основном и вспомогательном оборудовании на энергообъектах. Помимо этого, обеспечено наличие нормативных запасов топлива и неснижаемого аварийного запаса материалов и запчастей. Персонал укомплектован согласно штатному расписанию и прошел необходимые инструктажи и тренировки. Полностью к подаче теплоносителя в дома потребителей готовы и теплотрассы: трубопроводы прошли проверку гидравлическими испытаниями, завершены работы по устранению выявленных дефектов и перекладке. Энергетики напоминают об ответственности управляющих компаниях и ТСЖ, связанной с подготовкой многоквартирных жилых домов и внутридомовых систем к предстоящему отопительному сезону. Газета "Золотой Рог".

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter