В Хабаровском крае стартовал отопительный сезон

В Хабаровском крае стартовал отопительный сезон

1 октября 2019, 15:08
Общество
Запуск тепла будет происходить поэтапно в течение 10 дней

Запуск тепла будет происходить поэтапно в течение 10 дней

АО «Дальневосточная генерирующая компания» (ДГК, входит в группу «РусГидро») начинает отопительный сезон в Хабаровском крае. В Николаевском районе он стартует 30 сентября, в городе Амурске с 1 октября. Планируется, что в дома жителей краевой столицы тепло начнет поступать с 7 октября.

Запуск тепла будет происходить поэтапно в течение 10 дней, чтобы не допустить разбалансировку гидравлических режимов и плавно ввести в работу оборудование насосных станций, тем самым снизив нагрузку на теплотрассы.

Отопительный сезон начинается в соответствии с постановлениями администраций указанных населенных пунктов. Первыми к отоплению будут подключены детские сады и школы, учреждения здравоохранения, а также жилой фонд. Тепло в дома жителей поступает постепенно, по мере заполнения теплотрасс и подключения домов управляющими компаниями.

В преддверии отопительного сезона энергетики провели ремонтную кампанию, в рамках которой проведены работы на основном и вспомогательном оборудовании на энергообъектах. Помимо этого, обеспечено наличие нормативных запасов топлива и неснижаемого аварийного запаса материалов и запчастей. Персонал укомплектован согласно штатному расписанию и прошел необходимые инструктажи и тренировки.

Полностью к подаче теплоносителя в дома потребителей готовы и теплотрассы: трубопроводы прошли проверку гидравлическими испытаниями, завершены работы по устранению выявленных дефектов и перекладке.

Энергетики напоминают об ответственности управляющих компаниях и ТСЖ, связанной с подготовкой многоквартирных жилых домов и внутридомовых систем к предстоящему отопительному сезону.

Газета "Золотой Рог".

Stories:
Хабаровск
ТЭЦВоркутинские ТЭЦАрхангельская ТЭЦТЭЦ &quot;Академическая&quot;ТЭЦ-23теплоотопление
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2020 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес:

690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10

И.о главного редактора Данилова А.В.

Контакты:

Тел./факс: (423) 245-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы:

Тел./факс:8 (423) 245-92-22

+7 984 156-58-77

E-mail: ads@zrpress.ru

Регионы