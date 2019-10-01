В Хабаровском крае стартовал отопительный сезон

В преддверии отопительного сезона энергетики провели ремонтную кампанию, в рамках которой проведены работы на основном и вспомогательном оборудовании на энергообъектах. Помимо этого, обеспечено наличие нормативных запасов топлива и неснижаемого аварийного запаса материалов и запчастей. Персонал укомплектован согласно штатному расписанию и прошел необходимые инструктажи и тренировки.