Владивосток уходит под землю

Значительная часть туристов, посещающих Приморье, горит желанием воочию увидеть подземные сооружения города, о которых ходят легенды. И это знакомство возможно. Сегодня диггерство, как одно из направлений туризма, поддерживается региональной государственной программой «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2021 годы и опирается на опыт компетентных проводников-экскурсоводов. Член Русского географического общества, председатель и экскурсовод Владивостокского диггер-клуба Артур РОМАНЕНКО отмечает, что на самом деле подземные сооружения Владивостока не столь грандиозны, как иногда представляют некоторые «эксперты». «Настоящего подземного города у нас нет в связи со сложной геологией и отсутствием необходимости в подземных соединениях между собой больших объектов в единую сеть, да и по иным причинам. Тем не менее, подземные объекты города разнообразны, а некоторые из них построены по уникальным и очень редким технологиям. Инженерам-строителям, строившим их, приходилось применять много смелых и необычных решений, учитывающих тяжелый скальный грунт, сырой и ветреный климат города, сложный рельеф, ограниченность города морем с трех сторон, плюс оторванность от него острова Русский», - говорит Романенко. Для туристов-диггеров, прежде всего, интересны объекты Владивостокской крепости и береговой обороны Тихоокеанского флота, имеющие подземные части. Это около тридцати разных по размерам сооружений. Например, форты проекта 1910 года. Экскурсия по ним, буквально бегом, занимает пять-шесть часов, и дает лишь поверхностное знакомство. На детальное времени требуется значительно больше. По мнению историков местного Географического общества, пехотный форт №2 Владивостокской крепости имени императора Петра Великого имеет уникальный в мировой истории набор подземных помещений, галерей и потерн общей длиной более 3,5 километров. Других значительных подземных сооружений во Владивостоке официально не имеется. Однако посещение этого форта с экскурсиями пока проблемно, поскольку территория, на которой он находится, сейчас остается в ведении Минобороны. Для туристов, конечно, интересно было бы знакомство с некоторыми спецобъектами, которые в разные годы строились для населения и предприятий. Однако большинство из них тоже недоступны, многие недостаточно чисты для посещения и проходимы, поскольку сооружения ГО, которым не нашлось хозяйственного применения, уже около тридцати лет заброшены и пришли в негодность. Артур Ильсурович считает, что многие подземные объекты царской и советской постройки надо восстанавливать, делать вентиляцию, оборудовать и обставлять мебелью соответствующей эпохи, выставлять охрану. Только тогда по ним станет возможно водить экскурсии. Однако своими силами туристический бизнес сделать необходимые ремонты не в состоянии. В этом отношении большие надежды - на создающийся федеральный музей-заповедник «Владивостокская крепость», финансирование которого, в частности, подразумевает и приведение исторических объектов в нормальное состояние. Пока чисто диггерских туров для туристов во Владивостоке не предлагается. Такая экскурсия комплексна и включает надземную часть объектов, их окружение, историю, геополитику. Экскурсоводы диггер-клуба стараются давать туристам системные знания, которыми они вооружены, благодаря историкам и своей работе с архивами и старожилами города. - Обрадую, что тайн подземелий Владивостока сегодня гораздо больше, чем изученной информации, - отмечает Артур Романенко. - Объекты известны практически все, кроме тех некоторых, на которых сохраняется режим МО и других государственных служб. Но недостаточно просто зайти в заброшенное подземелье, чтобы понять: что это за сооружение, какие с ним связаны истории и персоны, кто занимался строительством и так далее. А это самое интересное. Эти вещи необходимо изучать. К счастью, несколько лет назад были рассекречены некоторые фонды архива Приморского края, с которыми мы работаем, и многое стало понятным. Но многое еще впереди. И сохраняющиеся тайны влекут многих, интересующихся историей, под землю вновь и вновь. Активность диггер-туристов – сезонная. В начале лета и перед Новым годом – спад, а особенно высока – весной, во второй половине лета, осенью и в январе-феврале, когда во многих подземных сооружениях путешествовать оказывается комфортнее, чем в теплое время года, и можно, например, пофотографировать красивые ледяные натеки, сталагмиты и сталактиты. Некоторые туристы из других регионов приезжают на эти экскурсии специально, и даже целыми группами. А из иностранцев подземными объектами Владивостока более всего интересуются японцы, европейцы и жители Гонконга, редко – китайцы и южнокорейцы. На фото: Туристы обожают спускаться туда, куда им вход воспрещен. Фото Елены АБАШЕВОЙ Елена АБАШЕВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

