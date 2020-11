Во Владивостоке начал работу новый суд

Залы судебных заседаний оборудованы системой видеоконференц-связи, что позволяет рассматривать дела дистанционно

Залы судебных заседаний оборудованы системой видеоконференц-связи, что позволяет рассматривать дела дистанционно Во Владивостоке с сегодняшнего дня начал работу Девятый кассационный суд общей юрисдикции Председателем нового суда назначен Александр ХИЖИНСКИЙ, возглавлявший Приморский краевой суд в период с 2005 года по 2017 год. Всего в Девятом кассационном суде общей юрисдикции будут работать 40 судей. Суд будет пересматривать вступившие в законную силу судебные акты, принятые судами Республики Саха (Якутия), Камчатского, Приморского и Хабаровского краев, Амурской, Магаданской и Сахалинской областей, Еврейской автономной области и Чукотского автономного округа, а также судебных актов апелляционных судов общей юрисдикции. В структуру кассационного суда входит: президиум, возглавляемый председателем суда, судебная коллегия по административным делам, возглавляемая заместителем председателя суда А. ДОРОХОВЫМ, судебная коллегия по гражданским делам, которую возглавляет заместитель председателя суда Т. УКРАИНСКАЯ, и судебная коллегия по уголовным судам, возглавляемая заместителем председателя суда Е. КУЧИНСКОЙ. Залы судебных заседаний оборудованы системой видеоконференц-связи, что позволит участникам процесса, проживающим в отдаленных населенных пунктах и не имеющим возможности приехать, принимать участие в рассмотрении дела. Досье газеты «Золотой Рог»: С 1 октября 2019 года в России начнут работу девять кассационных судов, которые будут рассматривать жалобы на вступившие в силу решения мировых и районных судов в своем кассационном округе, и пять апелляционных судов, которые будут рассматривать в качестве суда второй инстанции решения, вынесенные высшими судами субъектов РФ. Новые кассационные и апелляционные суды образованы по экстерриториальному принципу. В территориальную юрисдикцию каждого кассационного суда входят от 7 до 13 субъектов РФ, а в юрисдикцию апелляционного суда общей юрисдикции - от 14 до 21 субъекта. Для проживающих в отдаленных местностях граждан есть возможность создания постоянных судебных присутствий кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции. Также впервые в России будет введена сплошная кассация - у любого участника судебного процесса появится право на проверку вступившего в силу судебного решения в кассационной инстанции. Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

