Во Владивостоке стартовал заключительный этап кругосветного путешествия "На "буханке" вокруг света"

- Мы неоднократно попадали в неприятные ситуации из-за плохого топлива. Апогеем всего этого стала двухдневная самостоятельная чистка форсунок. Чтобы добраться до них, надо разобрать полмашины и снять двигатель. С тех пор решили тщательно выбирать топливо, так как никому больше не хотелось повторять этот опыт. Когда мы прибыли в ваш регион, то начали просматривать все автомобильные форумы. Привлекло то, что у «ННК» полный цикл производства топлива, значит никто его не «разбодяжит». Кроме того, это достаточно разветвленная сеть, ее заправки есть в самых отдаленных районах, что очень важно при совершении дальних поездок. Уютная кафе-зона с плюшками и горячим кофе, комфортный санузел — это очень важно. Недаром на ННК столько машин стоит в очереди на заправку.