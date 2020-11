Врачу следует уважать "Я" пациента

Врач Андрей Денеж рассказал газете "Золотой Рог", что будет меняться в сфере паллиативной помощи

Врач Андрей Денеж рассказал газете «Золотой Рог», что будет меняться в сфере паллиативной помощи На борьбу с онкологическими заболеваниями в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2013-2021 годы направлено почти 1,5 млрд рублей из федерального бюджета. Однако, в те моменты, когда болезнь все-таки побеждает, люди не остаются один на один с болью и непониманием. Главный внештатный специалист паллиативной помощи департамента здравоохранения Приморского края Андрей ДЕНЕЖ до сих пор принимает пациентов только в порядке живой очереди. Долгое время он был единственным специалистом во всем Приморье, сейчас ситуация улучшается. Андрей Александрович объясняет, что любовь к людям ему привили бабушка и дедушка, которые также были врачами. Во время интервью он прерывался на звонки пациентов и с каждым по-доброму беседовал о проблеме. Газете «Золотой Рог» врач рассказал о том, как родным пациента принять ситуацию, что будет меняться в сфере паллиативной помощи, и почему на такой должности невозможно не выгореть. - Андрей Александрович, расскажите, пожалуйста, о том, что такое паллиативная помощь. - Это помощь пациентам, которым отказано в основном лечении их хронического заболевания. 30% пациентов – онкобольные, остальные страдают от врожденных заболеваний, неврологии и прочих болезней. В последнем приказе «Об утверждении Положения об организации оказания паллиативной медицинской помощи, включая порядок взаимодействия медицинских организаций, организаций социального обслуживания и общественных объединений, иных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере охраны здоровья» прописано, как определить паллиативных пациентов. Паллиативная помощь отличается от хосписной более агрессивными методами работы. Часто после паллиативной помощи пациенты возвращаются на лечение к своим специалистам. Например, привезли человека, который пережил инсульт и был признан паллиативным. С ним поработали массажисты, врачи, психологи, логопеды, персонал, его вертикализировали, прореабилитировали, он начал ходить и может вернуться на лечение к узкому специалисту. Хосписная помощь необходима, когда мы понимаем, что уже не поставим человека на ноги. В таком случае необходима психологическая, социальная помощь, работа с родственниками, волонтерские концерты и прогулки. - Как вы стали врачом паллиативной помощи? - У моего начальника Долгунова Александра Михайловича возникла идея, что нужно открыть кабинет противоболевой терапии. Меня отправили на учебу в Москву. Я проникся идеями хосписной философии и начал претворять эти планы в жизнь. Борьбой с болью не ограничилось, к ней прибавились психологическая помощь, помощь при легочной патологии, патологии ЖКТ и другие виды паллиативного лечения. Ведь бывают такие пациенты, которых боль не беспокоит, но из-за метастазов в голове они находятся в делирии и могут представлять опасность для своих близких. - Как у нас обстоят дела с направлением паллиативной помощи в Приморском крае? - В «Яковлевской центральной районной больнице» есть отделение паллиативной помощи на 20 коек, с очень скудным финансированием. У нас есть 16 коек в «Дальнереченской ЦРБ», в отделении терапии. Есть 10 коек в «Надеждинской ЦРБ». Во Владивостоке откроется к концу года отделение паллиативной помощи в «Детской больнице № 2», они планируют открывать и выездную службу для оказания детям помощи на дому. Также откроются отделения во «Владивостокской клинической больнице № 4» и «Госпитале для ветеранов войн». Во «Владивостокской поликлинике № 6» работает доктор выездной паллиативной службы. Ну, и есть тот кабинет, где мы с вами сейчас находимся. - Какие перспективы в этой сфере? - Министерство здравоохранения РФ попросило регионы разработать программу развития паллиативной помощи сроком на пять лет. Вышел новый совместный приказ министерства здравоохранения и министерства труда и социальной защиты о паллиативной помощи. Теперь, если человек лежит дома, к нему приходит не только врач паллиативной помощи, но и социальный работник. У нашего Приморского центра социальной помощи появилась услуга «паллиативный помощник». Мы информируем всех своих пациентов об этом. Губернатор Приморского края Олег КОЖЕМЯКО поддержал инициативу Общероссийского народного фронта в создании пилотных проектов по развитию паллиативной помощи в регионах. Приморье входит в 25 регионов, которые участвуют в пилотном проекте развития паллиативной помощи «Регион заботы». Сейчас мы разрабатываем социальную карту региона, дорожную карту развития паллиативной помощи и программу развития. Приморский край решили разбить на шесть областей, в каждой из которых появится отделение паллиативной помощи, в которое будет интегрирована выездная служба. Наш регион посетила учредитель благотворительного Фонда помощи хосписам «Вера» Анна Константиновна ФЕДЕРМЕССЕР. Она со своей командой проинспектировала учреждения, оказывающие помощь паллиативным больным. - Не так давно во Владивостоке проходил форум, на котором присутствовали ведущие американские врачи из Международной ассоциации хосписной и паллиативной помощи. Что нового появилось в этой сфере? - Принципы работы паллиативной помощи не меняются с момента появления первых хосписов. Врачу следует уважать «Я» пациента, прислушиваться к его желаниям, уважительно и бережно относиться к членам семьи, беседовать с ними. Все это основа, без которой невозможно говорить о смерти. Пока все не поймут, что происходит, то не успокоятся и будут требовать от врачей невозможного. Американские коллеги предлагают совершенно другой способ взаимодействия пациента с обезболивающими препаратами. В нашей медицине начинают со слабого препарата, переходя к более сильному. В Америке предлагают положить пациента в стационар и начинать подбор обезболивающей дозировки с морфина короткого действия. На какую дозу пациент откликнется, такую же ему и назначат. Только препарат будет другой. - Что делать родным, когда их близкий человек неизлечимо болен? - Врач паллиативной помощи прежде всего слушает. Американские коллеги проводили тренинг, где один врач должен был молчать три минуты, слушать и не перебивать, а второй - говорить, о чем захочет. Хочется задать наводящие вопросы или поддержать, но нельзя. Сначала ты выслушиваешь пациента и его семью. Затем составляешь план терапии и действий, беседуешь с родственниками. Если они желают, то их включают в работу и уход за пациентом. Безусловно, если пациент не хочет этого, никто не пойдет ему наперекор. - Что должен делать пациент? Смириться, успокоиться? - Он должен пройти все психологические стадии принятия своего заболевания. Это работа персонала и психолога. Когда человек принимает, то врачу проще. Пациент понимает, что времени осталось не так много, и исполняет свои последние желания: посадить дерево, увидеть родных, привести в порядок документы. Многое могут помочь исполнить сотрудники паллиативной помощи. Главное – слушать пациента. - Как привлечь кадры в эту сферу? - Люди в паллиативную помощь приходят сами, по зову души. Главное, не оттолкнуть их. Если человек пришел, то нужно с ним поработать, понять, чего он ждет от этой профессии. - Через какое время смерть перестает быть страшной или пугающей? - Давайте рассмотрим европейский опыт. Там в младших классах преподают геронтологию – науку о старости. Просто и понятно объясняют, почему у бабушек и дедушек морщинистая кожа, почему они горбятся, вызывают скорую помощь. Детям объясняют, что в течение жизни человек приобретает различные болезни и, в конце концов, умирает. Их готовят к тому, что это произойдет со всеми. У нас таких уроков нет, и смерть всегда становится неожиданностью. Умер человек в сорок лет от инфаркта, у всех шок. Никто не связывает это с тем, что он горел на работе, питался неправильно, не ходил на обследования. При этом у него было высокое давление, повышенный холестерин. Сосуды забились, выскочили тромбы, произошла закономерная смерть. - Какие перспективы у направления паллиативной помощи в Приморском крае? - Благодаря активной поддержке администрации Приморского края, перспективы обещают быть хорошими. Нормативные расчеты уже есть: сколько должно быть коек, медсестер, выездных бригад, врачей. Пока эти нормативы не будут достигнуты, будет куда расти. ВОПРОС РЕБРОМ - Как врачу не выгореть на такой работе? - Это невозможно. Выгорает весь персонал. Когда я учился в Первом московском хосписе имени В. Миллионщиковой, там была отдельная пристройка, где находились кабинеты психологической реабилитации и музыкотерапии, сауна. Ты не мог уйти с работы, пока не посетишь эту пристройку и не пообщаешься с психологом. Фото Марии ПУШКАРЕВОЙ. Мария ПУШКАРЕВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

