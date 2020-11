Первая туристическая группа из Японии прибыла на Курилы

Визит проходит в рамках договоренности глав России и Японии о совместной экономической деятельности на островах

Визит проходит в рамках договоренности глав России и Японии о совместной экономической деятельности на островах На Курилы прибыло 44 человека. Программа тура рассчитана на 4 дня: два из них на Кунашире и два – на Итурупе. – В программе визита – посещение природных и культурных памятников островов. На Кунашире экскурсии для японцев организует туристическая компания «Битомо», на Итурупе – «Гидрострой-тур», – рассказала руководитель агентства по туризму Сахалинской области Наталья Пахолкова. В первый день туристы посетили смотровые площадки с видом на вулканы Головнина и Менделеева, скалу Чертов палец, японское кладбище и краеведческий музей. Сегодня в программе экскурсии на мыс Столбчатый, в православный храм и районный Дом культуры. Местные коллективы подготовили для иностранцев концерт, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области. 1-2 ноября группа будет на Итурупе. На этом острове японцы также посетят культурные и природные достопримечательности. Ранее Ростуризм сообщил, что после проведения пилотного тура уже в следующем году планируется запустить регулярные туристические поездки для японцев на Курилы. Эта программа, как отметили в ведомстве, должна способствовать развитию въездного туризма в РФ и позволит внести вклад в выполнение поставленной ранее цели довести взаимный туристический поток между Японией и Россией до 400 тысяч человек к 2023 году. Журнал "Дальневосточный капитал".

