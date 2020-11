В Приморье усилят контроль в аэропорту, на вокзалах, увеличат количество патрулей

В Приморье усилят контроль в аэропорту, на вокзалах, увеличат количество патрулей Накануне Дня народного единства в Приморье усиливают меры безопасности. Специалисты департамента по координации правоохранительной деятельности напоминает жителям и гостям края о том, как вести себя в местах массового скопления людей и что необходимо сделать при обнаружении подозрительных предметов. Как рассказали в ведомстве, во время массовых мероприятий сотрудники внутренних дел края реализуют целый ряд мер, направленных на обеспечение общественного порядка. «Это усиление контроля в аэропорту, на вокзалах, увеличение количества патрулей, в том числе, кинологических групп, нарядов дорожно-патрульной службы, которые максимально приблизят к местам проведения мероприятий», – уточнили в департаменте. Вместе с тем специалисты отмечают, что в местах массового скопления людей самим жителям и гостям края необходимо соблюдать определенные правила безопасности. Попав в переполненное людьми помещение, важно заранее определить, какие места при возникновении экстремальной ситуации наиболее опасны (проходы между секторами на стадионе, стеклянные двери и перегородки в концертных залах и так далее), обратить внимание на запасные и аварийные выходы, мысленно проделать путь к ним. Следует помнить: – Легче всего укрыться от толпы в углах зала или вблизи стен, но сложнее оттуда добираться до выхода. – При возникновении паники важно стараться сохранять спокойствие и способность трезво оценивать ситуацию. – Избегайте больших скоплений людей. Не рекомендуется присоединяться к толпе, как бы не хотелось посмотреть на происходящие события. – Оказавшись в толпе, позвольте ей нести вас, но попытайтесь выбраться из нее. – Глубоко вдохните и разведите согнутые в локтях руки чуть в стороны, чтобы грудная клетка не была сдавлена. – Стремитесь оказаться подальше от высоких и крупных людей, людей с громоздкими предметами и большими сумками. – Любыми способами старайтесь удержаться на ногах. Не держите руки в карманах. – Двигаясь, поднимайте ноги как можно выше, ставьте ногу на полную стопу, не семените, не поднимайтесь на цыпочки. – Если давка приняла угрожающий характер, немедленно, не раздумывая, освободитесь от любой ноши, прежде всего от сумки на длинном ремне и шарфа. – Если что-то уронили, ни в коем случае не наклоняйтесь, чтобы поднять. – Если вы упали, постарайтесь как можно быстрее подняться на ноги. При этом не опирайтесь на руки (их отдавят либо сломают). Старайтесь хоть на мгновение встать на подошвы или на носки. Обретя опору, «выныривайте», резко оттолкнувшись от земли ногами. Что делать, если вы обнаружили подозрительный предмет, который может оказаться взрывным устройством? Подобные предметы обнаруживают в транспорте, на лестничных площадках, около дверей квартир, в учреждениях и общественных местах. – Если обнаруженный предмет не должен, по вашему мнению, находиться в этом месте, не оставляйте этот факт без внимания. – Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в общественном транспорте, опросите людей, находящихся рядом. Постарайтесь установить, чья она и кто ее мог оставить. Если хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке водителю (машинисту). – Если вы обнаружили неизвестный предмет в подъезде своего дома, опросите соседей, возможно, он принадлежит им. Если владелец не установлен, немедленно сообщите о находке в ваше отделение полиции. – Если вы обнаружили неизвестный предмет в учреждении, немедленно сообщите о находке администрации или охране. Во всех перечисленных случаях: – не трогайте, не передвигайте, не вскрывайте обнаруженный предмет; – зафиксируйте время обнаружения предмета; – постарайтесь сделать все возможное, чтобы люди отошли как можно дальше от находки; – обязательно дождитесь прибытия оперативно-следственной группы (помните, что вы являетесь очень важным очевидцем). Специалисты обращают внимание на то, что важно не только самим знать и соблюдать элементарные правила безопасности, но и обучать им своих близких, особенно детей. В случае угрозы террористического акта следует звонить по телефонам: – УФСБ России по Приморскому краю – 8 (423) 221-72-12; – УМВД России по Приморскому краю – 8 (423) 249-04-91; – ГУ МЧС России по Приморскому краю – 8 (423) 243-28-27. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

