Врачи разбегаются с Дальнего Востока

Минздрав обнаружил сокращение врачей в 54 регионах России в 2018 году. В двух из них количество специалистов сократилось больше чем в два раза. Министр Вероника Скворцова объяснила это «внутренней миграцией». Очевидно, что под ней подразумевается массовое бегство медиков, прежде всего, в Москву и Санкт-Петербург, так как в стране открытой поддержке федерального центра созданы явно неравные условия для работы специалистов в одной отрасли. Известно, что в столице средняя зарплата врачей в первом полугодии 2019 года превысила 121,7 тыс. руб.