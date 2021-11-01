Планируя поездку в городских автобусах, захватите наличные

В автобусах Владивостока с 1 по 7 ноября возможны технические сбои с оплатой по транспортной или банковской карте. Как пояснили в пресс-службе мэрии, это связано с изменением тарифа за проезд и процессом перепрограммирования оборудования.

В таких ситуациях необходимо заплатить наличными в соответствующем размере, указывают специалисты. Если технический сбой произошел при оплате транспортной картой — проезд необходимо оплатить наличными в размере 30 рублей. Если не срабатывает банковская карта — сумма оплаты наличными составит 32 рубля. — Специалистам придется обновлять программное обеспечение в сотнях платежных терминалов (валидаторов) за короткое время, буквально за несколько часов, поэтому теоретически в первые дни могут случаться сбои, — отметили в управлении транспорта администрации краевого центра. — Однако все неполадки будут устранены в максимально короткие сроки. О случаях технического сбоя необходимо сообщать по тел.: 243-82-94, 240-56-05. Напомним, с 1 ноября во Владивостоке на городском общественном транспорте вводятся новые дифференцированные тарифы. При использовании Единой транспортной карты (ЕТК) Владивостока пассажир заплатит за проезд 30 рублей, любой банковской карты — 32 рубля, за проезд наличными — 35 рублей. Тариф на проезд в электротранспорте останется прежним — 20 рублей.

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