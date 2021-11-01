Приморцы могут определиться с выбором страховщика пенсионных накоплений

Подходит к концу переходная кампания 2021 года, в течение которой граждане могут передать от одного страховщика к другому — в ПФР или в негосударственный пенсионный фонд (НПФ), — свои пенсионные накопления.

Напомним: заявление установленной формы о переходе из фонда в фонд можно подать не позднее 1 декабря текущего года. Речь идёт о средствах, предназначенных для накопительной пенсии в рамках обязательного пенсионного страхования. — В случае перехода из НПФ в ПФР достаточно подать в ПФР соответствующее заявление. А при переходе из ПФР в НПФ или из одного НПФ в другой НПФ необходимо предварительно заключить договор об обязательном пенсионном страховании с выбранным НПФ, а после подать в ПФР соответствующее заявление, — уточнила руководитель пресс-службы регионального отделения ПФР Лидия Смыченко. Подать заявление можно либо лично, обратившись в любую клиентскую службу ПФР, либо в электронной форме в Личном кабинете на портале государственных услуг, подписав квалифицированной электронной подписью. В течение 2021 года приморцами было подано 993 заявления о передаче средств пенсионных накоплений из фонда в фонд, из них — 898 в очном формате. Ещё 94 заявления поступили через единый портал государственных и муниципальных услуг в виде электронного документа.

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