Приморцы могут определиться с выбором страховщика пенсионных накоплений

Приморцы могут определиться с выбором страховщика пенсионных накоплений
Приморцы могут определиться с выбором страховщика пенсионных накоплений
Сегодня, 15:54ОбществоТатьяна ЯрмоленкоФото: 1mediainvest.ru
Подходит к концу переходная кампания 2021 года, в течение которой граждане могут передать от одного страховщика к другому — в ПФР или в негосударственный пенсионный фонд (НПФ), — свои пенсионные накопления.

Напомним: заявление установленной формы о переходе из фонда в фонд можно подать не позднее 1 декабря текущего года. Речь идёт о средствах, предназначенных для накопительной пенсии в рамках обязательного пенсионного страхования.

— В случае перехода из НПФ в ПФР достаточно подать в ПФР соответствующее заявление. А при переходе из ПФР в НПФ или из одного НПФ в другой НПФ необходимо предварительно заключить договор об обязательном пенсионном страховании с выбранным НПФ, а после подать в ПФР соответствующее заявление, — уточнила руководитель пресс-службы регионального отделения ПФР Лидия Смыченко.

Подать заявление можно либо лично, обратившись в любую клиентскую службу ПФР, либо в электронной форме в Личном кабинете на портале государственных услуг, подписав квалифицированной электронной подписью.

В течение 2021 года приморцами было подано 993 заявления о передаче средств пенсионных накоплений из фонда в фонд, из них — 898 в очном формате. Ещё 94 заявления поступили через единый портал государственных и муниципальных услуг в виде электронного документа.

Сюжеты:
Приморье
Материалы по теме:
пенсияПриморье
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Адрес:

Главный редактор: Сычёва О.А.

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 606

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел: 8 (42-32) 45-92-22

+7 984 156-58-77

E-mail: ads@zrpress.ru

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия ЭЛ № ФС 77 — 81105 от 17.05.2021; зарегистрировавший орган: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Содержит информационную продукцию категории 18+.

Регионы