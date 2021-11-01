Руководитель Примгидромета дал прогноз погоды на первую неделю ноября

Руководитель Примгидромета дал прогноз погоды на первую неделю ноября
Руководитель Примгидромета дал прогноз погоды на первую неделю ноября
Сегодня, 17:55ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Возможны ли погодные катаклизмы в нерабочую неделю, рассказал главный синоптик Приморья Борис Кубай. По его словам, первая декада ноября будет теплее обычного. В период нерабочих дней, с 1 по 7 ноября, будут наблюдаться небольшие колебания температуры воздуха, местами возможны необильные осадки.

Также Борис Кубай не исключил возможности резкого похолодания к концу первой декады ноября. Это случится, если к нашему краю подойдёт холодный тропосферный циклон, рождённый над Северным Ледовитым океаном.

— На данный момент мы наблюдаем предпосылки зарождения такого циклона и его намерение двигаться в сторону Байкала. Туда, ориентировочно к 5 ноября, циклон принесёт с собой снегопады и резкое похолодание. Расчёты его дальнейшего передвижения указывают на то, что в юго-восточном направлении, к Приморью, сам циклон не пойдёт, а будет отворачивать к северо-востоку, в сторону Амурской области, — отметил Борис Кубай.

При этом связанный с циклоном холодный атмосферный фронт может пройти по Приморскому краю уже к концу следующей недели, уточнил руководитель Примгидромета.

Сюжеты:
Приморье
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