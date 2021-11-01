Защиту Владивостока проверили с воздуха. Электронными залпами

Защиту Владивостока проверили с воздуха. Электронными залпами
Защиту Владивостока проверили с воздуха. Электронными залпами
Сегодня, 14:46ОбществоФото: Фото Золотой Рог
Экипажи больших противолодочных кораблей «Адмирал Пантелеев» и «Адмирал Трибуц» Тихоокеанского флота провели тренировки по противовоздушной обороне в пункте базирования — в приморской столице.

По легенде учения авиация условного противника предприняла попытку авианалёта на главную базу Тихоокеанского флота, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

Экипажи кораблей отработали алгоритм действий при отражении условной воздушной атаки. Расчёты ПВО своевременно обнаружили и взяли на сопровождение цели, а при входе воздушных объектов в зону досягаемости средств противовоздушной обороны условно уничтожили их.

Тренировка была проведена в соответствие с планом боевой подготовки флота. Условные цели в ходе учения были сымитированы электронным способом.

Сюжеты:
Приморье
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ВладивостокТОФ
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