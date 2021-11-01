Защиту Владивостока проверили с воздуха. Электронными залпами

По легенде учения авиация условного противника предприняла попытку авианалёта на главную базу Тихоокеанского флота, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.
Экипажи кораблей отработали алгоритм действий при отражении условной воздушной атаки. Расчёты ПВО своевременно обнаружили и взяли на сопровождение цели, а при входе воздушных объектов в зону досягаемости средств противовоздушной обороны условно уничтожили их.
Тренировка была проведена в соответствие с планом боевой подготовки флота. Условные цели в ходе учения были сымитированы электронным способом.