Четверть ВИЧ-инфицированных не знает о своем положительном статусе

В возрастной группе 30–40 лет около 4% мужчин и более 3% женщин инфицированы ВИЧ-инфекция диагностирована у 1,2% населения в возрасте 15–49 лет, и особо поражена группа наиболее активного возраста 35–39 лет, следует из данных Роспотребнадзора. Всемирный день борьбы с синдромом приобретенного иммунодефицита - ВИЧ/СПИДом ежегодно отмечается 1 декабря по решению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Генеральной Ассамблеи ООН, принятому в 1988 году. «Тенденция такова, что ВИЧ-инфекция распространяется из групп риска в основное население. И в возрастной группе 30–40 лет около 4% мужчин и более 3% женщин инфицированы ВИЧ. Это очень высокий показатель. При этом около 25% из них не знают о своем положительном статусе, вирус может десятилетиями присутствовать в организме без каких-либо клинических проявлений», - говорит академик РАН, руководитель Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадим ПОКРОВСКИЙ. Распространение ВИЧ-инфекции остается одной из главных проблем человечества – сегодня, по данным ВОЗ, в мире насчитывается 37,9 млн людей, живущих с ВИЧ. Лекарство, способное полностью победить эту инфекцию, пока не создано, но благодаря эффективной антиретровирусной терапии вирус можно контролировать и предотвращать его передачу. Фото ТАСС

