Четверть ВИЧ-инфицированных не знает о своем положительном статусе

«Тенденция такова, что ВИЧ-инфекция распространяется из групп риска в основное население. И в возрастной группе 30–40 лет около 4% мужчин и более 3% женщин инфицированы ВИЧ. Это очень высокий показатель. При этом около 25% из них не знают о своем положительном статусе, вирус может десятилетиями присутствовать в организме без каких-либо клинических проявлений», - говорит академик РАН, руководитель Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадим ПОКРОВСКИЙ.