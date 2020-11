Тихоокеанский флот в третий раз подряд занял первое место среди флотов России

Моряки с Востока вписывают новые страницы в Книгу рекордов Вооруженных Сил

Моряки с Востока вписывают новые страницы в Книгу рекордов Вооруженных Сил Тихоокеанский флот (ТОФ) по итогам года cобрал 19 призов главнокомандующего Военно-Морским флотом России по различным видам боевой подготовки, и третий год подряд занял первое место среди флотов ВМФ РФ. Призами ВМФ отмечены боевые упражнения, выполненные атомными и дизельными подводными лодками ТОФ, действия корабельной ударной группы соединения надводных кораблей Приморской флотилии разнородных сил и отдельно флагмана флота, гвардейского ракетного крейсера «Варяг», кораблей соединения охраны водного района, ракетные стрельбы береговой ракетной бригады флота и самолетов морской авиации флота. Лучшей в ВМФ также признана штурманская служба ТОФ. «В 2019 году командованием ТОФ подано девять заявок на включение в Книгу рекордов Вооруженных Сил сложных упражнений боевой подготовки, которые Тихоокеанский флот выполнил впервые», - отмечает пресс-служба ТОФ. Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток. Фото ТАСС.

