Брошенные на проезжей части автомобили осложняют работу снегоуборочной техники во Владивостоке

Брошенные на проезжей части автомобили осложняют работу снегоуборочной техники во Владивостоке
Брошенные на проезжей части автомобили осложняют работу снегоуборочной техники во Владивостоке
Сегодня, 11:54ОбществоФото: Фото МБУ «Содержание городских территорий» /www.vlc.ru
Всю прошедшую ночь на дорогах краевого центра работали 183 единицы снегоуборочной техники, из них шесть машин не выдержали нагрузки и вышли из строя. Их постараются отремонтировать в максимально короткие сроки, сообщил заместитель главы города Николай Зайцев.

За ночь удалось очистить до проезжего состояния основные магистрали города, но это было очень сложно из-за большого количества снега и штормового ветра. До спальных районов «руки дойдут» ещё не скоро, учитывая загрузку муниципальных рабочих и техники на основных трассах и пешеходных зонах.

— После прохождения снегоуборочных машин некоторые участки дороги через минуту уже выглядели нечищеными — метель тут же засыпала их снегом, — отметил Николай Зайцев.

Он обратился к автомобилистам, вынужденным оставить авто минувшей ночью на проезжей части, с просьбой забрать свои ТС, поскольку они существенно усложняют работу снегоуборочной техники.

— Планируем сегодня максимально обеспечить проезжаемость дорожной сети Владивостока и приступить к вывозу снега, который в большом количестве складировался на прибордюрных полосах. Объём работ предстоит просто колоссальный, и мы ведём переговоры с подрядными организациями — будем заключать договоры на привлечение дополнительного числа рабочих. Планируем их задействовать на уборке снега с пешеходных зон, лестниц, переходов, остановочных пунктов, — рассказал Николай Зайцев.

Как информирует Примгидромет, во Владивостоке за весь период непогоды выпало 24 миллиметров осадков, что составило 77% от месячной нормы. Помимо осадков циклон принес в Приморье сильный ветер. Во Владивостоке ветер усиливался до 34 м/с, что стало рекордом для приморской столицы за всю историю метеонаблюдений. До этого максимальная скорость ветра, в этот день достигавшая 32 м/с, была зафиксирована в 1972 году.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, сильные порывы ветра в ночь на 1 декабря повредили крыши двух образовательных учреждений Владивостока — лицея № 41 и школы № 32. Подрядчики уже выехали на места для оценки объема работ и начала восстановления кровель. Также работы идут в школе № 74, где оказалось выбитым окно.

Владивостокцам напоминают: обо всех нарушениях в работе городского хозяйства можно сообщать в единую диспетчерскую по телефону 2222-333.

Сюжеты:
Приморье
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