Брошенные на проезжей части автомобили осложняют работу снегоуборочной техники во Владивостоке

Всю прошедшую ночь на дорогах краевого центра работали 183 единицы снегоуборочной техники, из них шесть машин не выдержали нагрузки и вышли из строя. Их постараются отремонтировать в максимально короткие сроки, сообщил заместитель главы города Николай Зайцев.

За ночь удалось очистить до проезжего состояния основные магистрали города, но это было очень сложно из-за большого количества снега и штормового ветра. До спальных районов «руки дойдут» ещё не скоро, учитывая загрузку муниципальных рабочих и техники на основных трассах и пешеходных зонах. — После прохождения снегоуборочных машин некоторые участки дороги через минуту уже выглядели нечищеными — метель тут же засыпала их снегом, — отметил Николай Зайцев. Он обратился к автомобилистам, вынужденным оставить авто минувшей ночью на проезжей части, с просьбой забрать свои ТС, поскольку они существенно усложняют работу снегоуборочной техники. — Планируем сегодня максимально обеспечить проезжаемость дорожной сети Владивостока и приступить к вывозу снега, который в большом количестве складировался на прибордюрных полосах. Объём работ предстоит просто колоссальный, и мы ведём переговоры с подрядными организациями — будем заключать договоры на привлечение дополнительного числа рабочих. Планируем их задействовать на уборке снега с пешеходных зон, лестниц, переходов, остановочных пунктов, — рассказал Николай Зайцев. Как информирует Примгидромет, во Владивостоке за весь период непогоды выпало 24 миллиметров осадков, что составило 77% от месячной нормы. Помимо осадков циклон принес в Приморье сильный ветер. Во Владивостоке ветер усиливался до 34 м/с, что стало рекордом для приморской столицы за всю историю метеонаблюдений. До этого максимальная скорость ветра, в этот день достигавшая 32 м/с, была зафиксирована в 1972 году. Как сообщили в пресс-службе мэрии, сильные порывы ветра в ночь на 1 декабря повредили крыши двух образовательных учреждений Владивостока — лицея № 41 и школы № 32. Подрядчики уже выехали на места для оценки объема работ и начала восстановления кровель. Также работы идут в школе № 74, где оказалось выбитым окно. Владивостокцам напоминают: обо всех нарушениях в работе городского хозяйства можно сообщать в единую диспетчерскую по телефону 2222-333.

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